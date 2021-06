लॉस एंजिलिस: अमेरिका की फेडरल कोर्ट (US federal Court)ने मुंबई हमले (2008 Mumbai terror attack) के मामले में वांछित पाकिस्‍तानी मूल के कनाडाई बिजनेसमैन तहव्‍वुर राणा (Tahawwur Rana) की प्रत्‍यर्पण मामले पर सुनवाई करते हुए कहा है कि कोर्ट जब तक इस मामले में फैसला नहीं कर लेती है, तब तक वह अमेरिका (US) में ही रहेगा. Also Read - Video: चीन के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर भारत-US ने हिंद महासागर में किया संयुक्‍त युद्धाभ्‍यास

लॉस एंजिलिस की एक संघीय अदालत 2008 में हुए मुंबई आतंकवादी हमले में पाकिस्तानी मूल के कनाडाई कारोबारी तहव्वुर राणा की कथित संलिप्तता के चलते उसे भारत प्रत्यर्पित करने का जब तक फैसला नहीं कर लेती तब तक वह अमेरिका में ही रहेगा. मजिस्ट्रेट जज जैकलीन चुलजियान ने बृहस्पतिवार को बचाव पक्ष के वकील और अभियोजकों को 15 जुलाई तक अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने को आदेश दिया. राणा अभी संघीय हिरासत में ही रहेगा.

A former Chicago businessman, Tahawwur Rana wanted by Indian authorities for his alleged involvement in the 2008 Mumbai terror attack will remain in the United States as a federal judge in Los Angeles weighs whether he will be extradited: The Associated Press

