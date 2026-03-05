  • Hindi
मेरे गर्लफ्रेंड एलियन थी, 18 साल छोटी महिला की हत्या के आरोपी शख्स का अजीब दावा

Crime News: आरोपी ने कहा कि उसका प्रेमिका से झगड़े हुआ था कि वह इंसान है या नहीं.

(photo credit AI, for representation only)

Crime News: अपनी प्रेमिका की हत्या के मुकदमे का सामना कर रहे हांगकांग के एक आदमी ने अजीब दावा किया है. उसने अदलात में कहा है कि उसे लगा कि उसकी लिव-इन गर्लफ्रेंड एलियन है क्योंकि उसने उसके बच्चे को जन्म नहीं दिया.

क्या है पूरा मामला

साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक चार साल पहले कथित तौर पर इस शख्स ने अपनी प्रेमिका को मारा था. 56 साल के तांग लुंग-फाई ने 14 अप्रैल, 2022 को इस वारदात को अंजाम दिया था. मा ऑन शान के मुई त्ज़ लाम गांव में उसने अपने घर पर हुए झगड़े के दौरान 38 साल की फोक सिन-यी की हत्या करने की बात मानी थी.

पुलिस को किया खुद ही फोन

आरोपी ने 14 अप्रैल को सुबह 6.13 बजे से 6.30 बजे के बीच तीन इमरजेंसी कॉल किए. उसने कहा कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया है. फॉक की बिना कपड़ों की बॉडी, जो गीली लाल जैकेट से ढकी थी, घर के मेन गेट के पास औंधे मुंह पड़ी मिली. पर बाद में वह सुनवाई के दौरान अपने अपनी बात से पलट गया.

(photo credit AI, for representation only)

एलियन वाले दावे पर क्या बोला आरोपी

13 अप्रैल की शाम को, संदिग्ध ने दावा किया कि उसने फोक से इसलिए झगड़ा किया क्योंकि उसे लगा कि वह एक एलियन है, और उसने उससे कहा कि वह घर के बाहर पोर्च में एक छेद के अंदर रेंगकर “जितनी जल्दी हो सके पुनर्जन्म ले ले”. उसने दावा किया कि फोक आखिरकार अपनी मर्ज़ी से छेद में रेंग गई और वहां एक अनजान गैस सूंघने से उसकी मौत हो गई.

जब पूछा गया कि उसे क्यों लगता है कि उसका पार्टनर इंसान नहीं हो सकता, तो टैंग ने कहा कि फ़ोक ने सबसे पहले यह बात उठाई थी, यह बताते हुए कि चार-पांच साल साथ रहने के बावजूद उनका कोई बच्चा नहीं हुआ. डिफेंडेंट ने आगे दावा किया कि फ़ोक के घायल होने के बाद, उसका खून ग्रेविटी के खिलाफ ऊपर की ओर बह रहा था, जैसे कि “उस इंसान में खून ही नहीं था”.

पोस्टमार्टम में क्या पता चला

ऑटोप्सी से पता चला कि महिला के शरीर पर बहुत चोटें थीं. दोनों फेफड़े खराब हो गए थे, उसकी 24 में से लगभग 14 पसलियां और कंधे की हड्डियां टूट गई थीं, और उसके शरीर पर चोट के निशान और खरोंचें थीं.

आरोपी, अपने घर के पास एक प्राइवेट कैंपसाइट चलाता था, ने इस बात से इनकार किया कि वह अपनी पार्टनर को मारने या उसे गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता था.

