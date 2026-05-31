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म्यांमार में एक बिल्डिंग में हुआ बड़ा धमाका, 55 से ज्यादा लोगों की मौत, 70 से ज्यादा गंभीर घायल

म्यांमार के शान राज्य में एक विस्फोट ने भारी तबाही मचा दी. इस हादसे में 55 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हुए हैं.

Written by: Tanuja Joshi
Updated: May 31, 2026, 10:42 PM IST
म्यांमार में एक बिल्डिंग में हुआ बड़ा धमाका, 55 से ज्यादा लोगों की मौत, 70 से ज्यादा गंभीर घायल

Myanmar Blast: म्यांमार में एक बड़ा हादसा हो गया. यहां शान राज्य में एक विस्फोट में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 70 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं.

चीन की सीमा के करीब नामखाम टाउनशिप के काउंग टाट गांव में हुए इस धमाके ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. शुरुआती जानकारी के अनुसार, कम से कम 55 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं.

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रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

घटना के तुरंत बाद स्थानीय बचाव दल और स्वयंसेवक मौके पर पहुंच गए. राहतकर्मी भारी मलबे को हटाकर फंसे लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं. कई घायलों को आसपास के चिकित्सा केंद्रों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.

बचाव कार्य में जुटे लोगों का कहना है कि कई स्थानों पर अब भी लोगों के दबे होने की संभावना है. यही वजह है कि मृतकों की संख्या आने वाले समय में और बढ़ सकती है. इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

धमाके की वजह क्या थी?

इस क्षेत्र पर नियंत्रण रखने वाले ताआंग नेशनल लिबरेशन आर्मी (TNLA) ने बताया कि विस्फोट खनन और पत्थर तोड़ने के कार्य में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक पदार्थों के कारण हुआ. शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि बड़ी मात्रा में रखा गया विस्फोटक अचानक सक्रिय हो गया, जिससे यह हादसा हुआ.

हालांकि, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि विस्फोट दुर्घटनावश हुआ या इसके पीछे कोई अन्य कारण था. स्थानीय प्रशासन और संबंधित एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं.

संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में बढ़ी चिंता

शान राज्य लंबे समय से संघर्ष और अस्थिरता का केंद्र रहा है. यहां विभिन्न विद्रोही समूहों और म्यांमार की सैन्य सरकार के बीच टकराव होते रहे हैं. ऐसे माहौल में इस तरह का बड़ा विस्फोट स्थानीय लोगों की परेशानियों को और बढ़ा सकता है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि संघर्ष प्रभावित इलाकों में विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल और भंडारण अक्सर अतिरिक्त जोखिम पैदा करता है.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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