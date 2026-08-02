मंगल ग्रह पर मिला रहस्यमयी 'हनीकॉम्ब' जैसा विशाल इलाका, NASA की नई खोज ने बढ़ाई वैज्ञानिकों की उत्सुकता

नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर हनीकॉम्ब यानी मधुमक्खी के छत्ते जैसी आकृतियों से ढका एक विशाल क्षेत्र खोजा है.

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मंगल पर नई खोज. (Photo/Meta AI)

नए रहस्यों का खुलासा कर सकती है ये खोज

मंगल पर कभी जीवन था फिर छिड़ी बहस

वैले ग्रांडे में मिली रहस्यमयी हनीकॉम्ब जैसी जमीन

नासा की नई खोज से हैरान हुए सभी

मंगल ग्रह की सतह पर ऐसा नजारा दिखाई दिया, जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है. ऐसा लग रहा है जैसे किसी विशाल मधुमक्खी के छत्ते को जमीन पर बिछा दिया गया हो. नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल पर एक ऐसी जगह की तस्वीरें भेजी हैं, जहां पूरी जमीन छोटे-छोटे षट्कोणीय (हनीकॉम्ब जैसे) पैटर्न से ढकी हुई दिखाई दे रही है. यह खोज इसलिए खास है क्योंकि इससे पहले मंगल पर इस तरह के पैटर्न छोटे-छोटे हिस्सों में ही देखे गए थे, लेकिन पहली बार इतनी बड़ी संख्या में और इतने बड़े क्षेत्र में ये आकृतियां दिखाई दी हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह खोज मंगल ग्रह के पुराने इतिहास और वहां कभी मौजूद पानी के बारे में नई जानकारी दे सकती है.

रहस्यमयी हनीकॉम्ब पैटर्न

नासा का क्यूरियोसिटी रोवर इस समय ‘वैले ग्रांडे’ नाम की घाटी में चढ़ाई कर रहा है. इसी दौरान उसने जमीन पर 4 से 8 सेंटीमीटर चौड़े छोटे-छोटे बहुभुज आकार के पैटर्न देखे. 19 और 20 जून को रोवर ने 360 डिग्री पैनोरमा तस्वीरें लीं, जिनमें यह साफ दिखाई देता है कि ये आकृतियां चारों ओर दूर तक फैली हुई हैं. इतना ही नहीं, ये पैटर्न पास में मौजूद ‘मिराफ्लोरेस’ नाम की लगभग 6 मीटर ऊंची चट्टानी संरचना की ढलानों तक भी पहुंचे हुए हैं. इस चट्टान के ऊपर मोटी रेत की परत जमी हुई है. नासा के वैज्ञानिक ऐश्विन वसावाडा ने कहा कि क्यूरियोसिटी ने अब तक कई अद्भुत दृश्य दिखाए हैं, लेकिन इस विशाल समुद्र जैसे फैले बहुभुजों ने पूरी टीम को चौंका दिया. अब वैज्ञानिक इनकी बनावट और रासायनिक संरचना का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, ताकि पता लगाया जा सके कि ये आखिर बने कैसे.

कैसे बने होंगे हनीकॉम्ब जैसे निशान

वैज्ञानिकों के अनुसार, ऐसे हनीकॉम्ब जैसे पैटर्न बनने के कई कारण हो सकते हैं. पहले जिन जगहों पर इस तरह की आकृतियां मिली थीं, वहां माना गया था कि वे गीली मिट्टी के सूखने के बाद उसमें पड़ी दरारों से बनी थीं. लेकिन केवल यही कारण नहीं हो सकता. तापमान में बार-बार होने वाले बदलाव, यानी बहुत ज्यादा गर्मी और फिर अचानक ठंड, भी जमीन को इस तरह की ज्यामितीय आकृतियों में तोड़ सकते हैं. एक दूसरी संभावना यह भी है कि जब मिट्टी या तलछट जमीन के नीचे दब जाती है, तो उस पर पड़ने वाला दबाव उसमें मौजूद पानी को बाहर निकाल देता है और इसी प्रक्रिया में ऐसी दरारें बन जाती हैं. फिलहाल वैज्ञानिक यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वैले ग्रांडे में दिखाई देने वाले ये पैटर्न इन कारणों में से किसी एक से बने हैं या फिर कई प्रक्रियाओं के मिलकर काम करने का परिणाम हैं.

क्यूरियोसिटी रोवर का कमाल

क्यूरियोसिटी रोवर ने अगस्त 2012 में मंगल ग्रह पर कदम रखा था और पिछले 14 वर्षों में उसने कई ऐसी खोजें की हैं, जिन्होंने वैज्ञानिकों की सोच बदल दी है. इस रोवर ने सल्फर के क्रिस्टल, चमकदार उल्कापिंड और कई दुर्लभ भूवैज्ञानिक संरचनाएं खोजी हैं. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्यूरियोसिटी ने मजबूत सबूत दिए हैं कि अरबों साल पहले मंगल ग्रह पर झीलें, नदियां और बहता हुआ पानी मौजूद था. माउंट शार्प नाम के विशाल पर्वत की तलहटी में पानी और जीवन के लिए जरूरी रासायनिक तत्वों के संकेत मिले हैं. रोवर ने कार्बन आधारित ऐसे कार्बनिक अणुओं के निशान भी खोजे हैं, जिन्हें आरएनए और डीएनए जैसे जीवन से जुड़े अणुओं का शुरुआती आधार माना जाता है. हालांकि वैज्ञानिक अभी यह नहीं कह सकते कि ये अणु किसी जीव के कारण बने थे या प्राकृतिक भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से, लेकिन इतना तय है कि प्राचीन मंगल पर जीवन के लिए जरूरी रासायनिक सामग्री मौजूद थी. (ये खबर NASA/JPL द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर तैयार की गई है).