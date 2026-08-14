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अंतरिक्ष में फिर जागा 'रहस्यमयी दानव', आकाशगंगा से बाहर तक दिखा असर, देखकर घबरा गए वैज्ञानिक!

Black Hole Mystery: ब्रह्मांड के इस 'रहस्यमयी दानव' ने एक बार फिर वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा है. इसकी शक्तिशाली ऊर्जा लाखों प्रकाश वर्ष तक फैली दिखाई दी.

Written by: Nandan Singh
Updated: August 14, 2026, 9:09 AM IST
Mysterious Monster In Space
ब्लैक होल का दिखा विशाल रूप. (Photo/AI)
  • ब्लैक होल का दिखा अनोखा रूप
  • 3 लाख प्रकाश वर्ष तक फैली ऊर्जा
  • रहस्यमयी ऊर्जा ने वैज्ञानिकों को चौंकाया

Black Hole Mystery: ब्लैक होल को आमतौर पर अंतरिक्ष की ऐसी ताकतवर वस्तु माना जाता है, जो अपने बेहद मजबूत गुरुत्वाकर्षण के कारण आसपास की चीजों को अपनी ओर खींच लेती है. यहां तक कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता. मगर एक नई स्टडी से पता चला है कि कुछ सुपरमैसिव ब्लैक होल केवल पदार्थ को अपनी ओर खींचते ही नहीं हैं, बल्कि जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा बाहर भी भेज सकते हैं. वैज्ञानिकों के अनुसार, यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि उसका असर ब्लैक होल की मेजबान आकाशगंगा से भी बहुत आगे तक दिखाई दे.

ब्लैक होल का डरावना रूप

जापान की तोहोकू यूनिवर्सिटी के सातोशी यामादा के नेतृत्व में की गई स्टडी में पाया गया कि सक्रिय रूप से पदार्थ निगल रहे सुपरमैसिव ब्लैक होल से निकलने वाली हवाएं पहले के अनुमान से करीब 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं. इन हवाओं से निकलने वाली ऊर्जा कई अरब सुपरनोवा विस्फोटों से निकलने वाली ऊर्जा के बराबर हो सकती है. यह ऊर्जा गर्म गैस में हलचल पैदा करते हुए करीब 3 लाख प्रकाश वर्ष तक फैल सकती है.

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लाखों प्रकाश वर्ष तक फैली ऊर्जा

वैज्ञानिकों ने इस घटना को समझने के लिए H1821+643 नाम के एक बेहद चमकीले क्वासर का अध्ययन किया. यह ड्रेको तारामंडल की दिशा में पृथ्वी से करीब 3.4 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित है. जिस आकाशगंगा के केंद्र में यह क्वासर मौजूद है, वह एक घने आकाशगंगा समूह के बीच स्थित है. इसके केंद्र में मौजूद सक्रिय सुपरमैसिव ब्लैक होल का द्रव्यमान सूर्य से करीब 3 से 4 अरब गुना ज्यादा होने का अनुमान है. सितंबर 2024 में वैज्ञानिकों ने लगातार एक सप्ताह तक जापान की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 2023 में लॉन्च की गई एक्स-रे उपग्रह वेधशाला XRISM से इस क्षेत्र का निरीक्षण किया.

Black Hole Mystery

इंफोग्राफिक/notebooklm

उन्होंने आसपास की गर्म गैस में मौजूद आयनित लोहे के परमाणुओं के संकेतों का अध्ययन किया. इन लोहे के आयनों से आने वाले प्रकाश में खिंचाव और फैलाव को देखकर वैज्ञानिक यह पता लगाने में सफल हुए कि गैस कितनी तेजी से चल रही है और उसमें कितनी ज्यादा उथल-पुथल है. अध्ययन से पता चला कि यह हलचल क्वासर से निकलने वाली ऊर्जा के कारण पैदा हो रही है और इसका प्रभाव ब्लैक होल से करीब 3 लाख प्रकाश वर्ष दूर तक पहुंच रहा है.

धीमा घूमना भी बना रहस्य

H1821+643 पहले से ही वैज्ञानिकों के लिए खास रहा है. यह पृथ्वी के सबसे नजदीक ज्ञात क्वासर है जो किसी आकाशगंगा समूह के भीतर मौजूद है. इस ब्लैक होल पर इससे पहले भी कई वर्षों तक अध्ययन किए जा चुके हैं. 2022 में नासा की चंद्रा एक्स-रे वेधशाला से किए गए निरीक्षण में पता चला था कि यह ब्लैक होल अपने छोटे आकार के समकक्ष ब्लैक होल की तुलना में करीब आधी गति से घूमता है. छोटे ब्लैक होल के मामले में उनकी घूमने की गति प्रकाश की गति के करीब तक पहुंच सकती है. वैज्ञानिकों के सामने तब यह सवाल था कि H1821+643 इतनी धीमी गति से क्यों घूमता है. एक प्रमुख संभावना यह बताई गई कि इस तरह के विशाल ब्लैक होल अलग-अलग दिशाओं से आने वाले दूसरे ब्लैक होल के साथ बार-बार विलय करके बड़े हुए होंगे. ऐसे अव्यवस्थित विलय ब्लैक होल की गति को एक दिशा में लगातार बढ़ाने के बजाय उसके घूमने को बार-बार प्रभावित कर सकते हैं. हालांकि इसके धीमे घूमने की सही वजह अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है.

आकाशगंगा से भी बाहर तक पहुंच

नए अध्ययन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्लैक होल का प्रभाव केवल उसके आसपास या उसकी अपनी आकाशगंगा तक सीमित नहीं रहता. वैज्ञानिकों के मुताबिक, H1821+643 से निकलने वाली शक्तिशाली हवाओं ने एक विशाल क्षेत्र में गर्म गैस को प्रभावित किया है. इस ऊर्जा ने एक ऐसे झटके या शॉक वेव जैसी प्रक्रिया को जन्म दिया, जिसका असर करीब 3 लाख प्रकाश वर्ष तक देखा गया. यानी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल अपने आसपास के अंतरिक्ष में गैस की गति और हलचल को बहुत बड़े पैमाने पर बदल सकता है. शोधकर्ताओं का कहना है कि यह पहली बार है जब इतनी स्पष्टता से दिखाया गया है कि ब्लैक होल अपनी मेजबान आकाशगंगा से कहीं व्यापक ब्रह्मांडीय वातावरण को भी प्रभावित कर सकता है. इस अध्ययन से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिल सकती है कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में गैस और ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाते हैं और किस तरह वे अपने आसपास के विशाल क्षेत्र की गतिविधियों को प्रभावित करते हैं. स्पष्ट कर दें कि यह शोध बीते 28 जुलाई को Nature Astronomy में प्रकाशित हुआ.

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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