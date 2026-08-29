मिस्र के रेगिस्तान में मिला शार्क का रहस्यमयी ठिकाना, लाखों साल पुरानी कहानी आई सामने

मिस्र के पश्चिमी रेगिस्तान में वैज्ञानिकों को लाखों साल पुराने कम से कम सात शार्क प्रजातियों के जीवाश्म दांत मिले हैं. यह खोज बताती है कि जिस इलाके में आज रेगिस्तान है, वहां कभी समुद्र और समृद्ध समुद्री जीवन मौजूद था.

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रेगिस्तान में मिला प्राचीन समुद्र का सबूत. (Photo/Meta AI)

रेगिस्तान में मिला प्राचीन शार्क का कब्रिस्तान

मिस्र के रेगिस्तान में हुई खोज

7 प्रजातियों के जीवाश्म मिले

वैज्ञानिकों की बड़ी खोज

Mysterious Shark Hideout: आज जहां सिर्फ रेत और सूखा नजर आता है, वहां कभी विशाल समुद्र लहराता था और उसकी गहराइयों में कई तरह की शार्क तैरती थीं. मिस्र के रेगिस्तान में मिली लाखों साल पुरानी शार्क के जीवाश्म दांतों ने इस प्राचीन समुद्री दुनिया की कहानी फिर से सामने ला दी है. वैज्ञानिकों ने मिस्र के पश्चिमी रेगिस्तान में स्थित अबू-तर्तूर पठार पर प्राचीन शार्क के जीवाश्म दांतों का एक बड़ा समूह खोजा है. ये जीवाश्म 2020 से 2022 के बीच किए गए अभियानों में मिले. शोधकर्ताओं के अनुसार, इस इलाके में कम से कम सात अलग-अलग शार्क प्रजातियों के दांत पाए गए हैं. यह खोज इस बात के नए सबूत देती है कि आज का यह रेगिस्तानी क्षेत्र कभी समुद्र का हिस्सा था, जहां समुद्री जीवों के लिए अनुकूल परिस्थितियां मौजूद थीं.

समुद्री जीवन का सबूत

यह इलाका डुवी फॉर्मेशन नाम की लेट क्रेटेशियस काल की चट्टानी संरचना का हिस्सा है. क्रेटेशियस काल करीब 14.5 करोड़ से 6.6 करोड़ साल पहले तक रहा. उस समय पृथ्वी आज की तुलना में ज्यादा गर्म थी, और समुद्र का स्तर वर्तमान स्तर से करीब 558 फीट (170 मीटर) तक अधिक हो सकता था. इसलिए आज के सूखे इलाकों में भी उथले समुद्र मौजूद थे. अबू-तर्तूर क्षेत्र में पहले ही मछलियों, समुद्री कछुओं और दूसरे समुद्री सरीसृपों के जीवाश्म मिल चुके हैं. यहां फॉस्फोराइट नाम की चट्टान भी काफी मात्रा में है, जो अक्सर समुद्री जीवों के खोल और हड्डियों से जुड़े अवसादों में बनती है.

सात प्रजातियों की मौजूदगी ने चौंकाया

शोधकर्ताओं को पहले दो प्रकार की मैकेरल शार्क के जीवाश्म दांत मिले थे. बाद के अभियानों में 14 और दांत मिले, जो कम से कम पांच अन्य शार्क प्रजातियों से संबंधित थे. इनमें स्कैपनोरहिन्चस रैफियोडन खास है, क्योंकि अफ्रीका में इस प्रजाति की मौजूदगी पहले दर्ज नहीं की गई थी. यह आज के गोब्लिन शार्क की प्राचीन रिश्तेदार थी. वहीं सेराटोलामना सेराटा और स्क्वालिकोरैक्स बासानी प्रजातियों के जीवाश्म पहली बार मिस्र में मिले हैं. हालांकि, एक ही जगह सात प्रजातियों के दांत मिलने का अर्थ यह जरूरी नहीं कि सभी शार्क एक ही समय में वहां रहती थीं. उनके अवशेष अलग-अलग समय में जमा होकर एक ही तलछट में मिल गए हो सकते हैं.

प्राचीन समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की कहानी

वैज्ञानिकों के मुताबिक, इतने अलग-अलग प्रकार की शार्क का एक ही क्षेत्र में मिलना संकेत देता है कि यहां कभी जटिल और पोषक तत्वों से भरपूर समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र रहा होगा. वहां छोटी मछलियों जैसे पर्याप्त शिकार मौजूद रहे होंगे, जो इन शिकारी शार्क के लिए भोजन का स्रोत बनते थे. शोधकर्ताओं का कहना है कि अबू-तर्तूर पठार और इसके आसपास के क्षेत्रों में अभी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है. इसलिए यह ‘शार्क कब्रिस्तान’ केवल कुछ जीवाश्म दांतों की खोज नहीं है, बल्कि यह उस प्राचीन समुद्र की कहानी समझने का एक महत्वपूर्ण सुराग है, जो लाखों साल पहले आज के मिस्र के रेगिस्तान की जगह मौजूद था. (Source: Cretaceous Research)