ब्लैक होल के करीब मंडरा रहा रहस्यमयी सितारा, रफ्तार ऐसी कि देखकर ही चौंक गए वैज्ञानिक

Mysterious Star: हमारी आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद 43 लाख सूर्य के बराबर भारी ब्लैक होल के पास S301 नाम का सितारा मिला है. इसे देखकर वैज्ञानिक भी चौंक गए.

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वैज्ञानिकों को मिला सबसे तेज सितारा. (Photo/Meta AI)

ब्लैक होल के करीब पहुंचा सितारा

8.7 साल में लगाता है एक चक्कर

55 मिलियन मील प्रति घंटे की रफ्तार

वैज्ञानिकों के हाथ लगा बड़ा सुराग

Mysterious Star: ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक इलाकों में से एक में वैज्ञानिकों को ऐसा सितारा मिला है, जो करीब 9 करोड़ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक विशाल ब्लैक होल का चक्कर लगा रहा है.S301 नाम का यह धुंधला सितारा हमारी आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद ‘सैजिटेरियस ए’ (Sgr A*) नाम के सुपरमैसिव ब्लैक होल की परिक्रमा करता है. यह ब्लैक होल सूर्य से करीब 43 लाख गुना ज्यादा भारी है और पृथ्वी से लगभग 27,000 प्रकाश वर्ष दूर है. S301 केवल 8.7 साल में ब्लैक होल का एक चक्कर पूरा कर लेता है. वैज्ञानिकों के अनुसार यह अब तक देखा गया ब्लैक होल के सबसे करीब और सबसे तेज परिक्रमा करने वाला सितारा है.

क्यों खास है ये सितारा

इस सितारे की खोज इसलिए खास है क्योंकि यह सितारा ब्लैक होल के बेहद करीब जाकर उसकी शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण शक्ति का सामना करता है. इससे वैज्ञानिकों को आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत की जांच करने का बेहतरीन मौका मिलता है. इससे पहले इस काम में S2 नाम का सितारा सबसे महत्वपूर्ण था, जो 16 साल में ब्लैक होल की परिक्रमा करता है. S2 के अध्ययन से वैज्ञानिकों ने प्रकाश के ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण से ऊर्जा खोने और उसकी कक्षा के धीरे-धीरे घूमने जैसे प्रभाव देखे थे. लेकिन ब्लैक होल के केवल द्रव्यमान का अध्ययन काफी नहीं है. वैज्ञानिक उसकी घूर्णन गति भी जानना चाहते हैं. घूमता हुआ ब्लैक होल अपने आसपास के अंतरिक्ष और समय को भी खींचता है. यह प्रभाव दूरी बढ़ने के साथ बहुत तेजी से कमजोर होता है, इसलिए S301 जैसा बेहद नजदीकी सितारा वैज्ञानिकों के लिए बेहद उपयोगी है.

सबसे तेज सितारा

S301 की कक्षा कई मायनों में रिकॉर्ड बनाने वाली है. यह पिछला रिकॉर्ड रखने वाले 12 साल की कक्षा वाले सितारे से भी तेज है. ब्लैक होल के सबसे करीब पहुंचने पर S301 उससे करीब 12 खगोलीय इकाई दूर रहता है. यानी यह दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी से 12 गुना है. यह S2 की तुलना में करीब 10 गुना ज्यादा करीब है. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि S301 सामान्य मुख्य-क्रम का सितारा है, जिसका द्रव्यमान सूर्य से लगभग 1.5 गुना है. इसकी बहुत लंबी और खिंची हुई कक्षा से संकेत मिलता है कि इसका अतीत काफी हिंसक रहा होगा. शोधकर्ताओं का अनुमान है कि यह कभी एक करीबी दोहरे सितारा सिस्टम का हिस्सा रहा होगा. संभव है कि वह सिस्टम ब्लैक होल के बहुत पास पहुंचा और दोनों सितारे अलग हो गए, जिसमें उसका साथी सितारा तेज गति से आकाशगंगा से बाहर निकल गया.

आने वाला समय बेहद अहम

वैज्ञानिकों ने S301 को यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला के चिली स्थित वेरी लार्ज टेलिस्कोप पर लगे गुरुत्वाकर्षण उपकरण से खोजा. यह सितारा पहली बार 2023 की वसंत ऋतु में दिखाई दिया, लेकिन पुराने आंकड़ों को खंगालने पर यह 2021 और 2017 की तस्वीरों में भी मिला. कुल 19 मापों ने आठ वर्षों में इसकी पूरी कक्षा को दर्ज किया. S301 इतना धुंधला है कि यह पृथ्वी से बेटेलगेयूज की तुलना में करीब 2 अरब गुना कम चमकीला दिखाई देता है. GRAVITY+ की बेहतर संवेदनशीलता और नई तस्वीरों को तैयार करने की तकनीक ने इसकी पहचान संभव बनाई.

फिलहाल वैज्ञानिक यह पता नहीं लगा पा रहे हैं कि सितारा हमारी ओर आ रहा है या हमसे दूर जा रहा है. आने वाले वर्षों में गुरुत्वाकर्षण और नए उपकरणों से इसका लगातार अध्ययन किया जाएगा. शोधकर्ताओं का अनुमान है कि ऐसे करीब 100 और सितारे इसी तरह की कक्षाओं में हो सकते हैं, लेकिन वे फिलहाल बहुत धुंधले हैं. (Credit: nature.com)