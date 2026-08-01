धरती पर करोड़ों साल पुरानी तबाही का सच आया सामने! वैज्ञानिकों ने बताया क्यों बच गए कुछ जीव

Earth's Greatest Mass Extinction: नए शोध के मुताबिक बढ़ता तापमान और समुद्र में ऑक्सीजन की कमी ने करोड़ों साल पहले जीवन को तबाह कर दिया था.

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महाविनाश में कैसे बच गए होंगे कुछ जीव. (Photo/Meta AI)

क्या वैज्ञानिकों ने सुलझा लिया करोड़ साल पुराना रहस्य

सबसे बड़े महाविनाश में आखिर क्या हुआ था

महाविनाश के बाद कैसे बदल गई समुद्री दुनिया

वैज्ञानिकों ने किस तरह किया यह अध्ययन

Earth’s Greatest Mass Extinction: करीब 25.2 करोड़ साल पहले धरती पर ऐसा महाविनाश हुआ था जिसने समुद्र के लगभग 96 प्रतिशत और जमीन के 70 प्रतिशत जीवों का अस्तित्व मिटा दिया. इसे पृथ्वी के इतिहास की सबसे बड़ी सामूहिक विलुप्ति यानी ‘ग्रेट डाइंग’ कहा जाता है. अब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में हुए नए शोध ने इस रहस्य पर सबसे मजबूत सबूत पेश किए हैं कि आखिर कुछ समुद्री जीव कैसे बच गए, जबकि बाकी हमेशा के लिए खत्म हो गए. शोधकर्ताओं का कहना है कि उस समय समुद्र का बढ़ता तापमान और ऑक्सीजन की कमी इस तबाही की सबसे बड़ी वजह थी. यह अध्ययन आज के जलवायु परिवर्तन के दौर के लिए भी गंभीर चेतावनी देता है.

करोड़ों साल पहले क्या हुआ था

वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 25.2 करोड़ साल पहले पर्मियन-ट्रायसिक महाविलुप्ति हुई थी. इस घटना में समुद्र में रहने वाली करीब 96 प्रतिशत प्रजातियां और जमीन पर रहने वाले लगभग 70 प्रतिशत जीव खत्म हो गए. हालांकि सभी जीव समान रूप से प्रभावित नहीं हुए. जो जीव गर्म और कम ऑक्सीजन वाले पानी को सहन नहीं कर पाए, वे तेजी से विलुप्त हो गए, जबकि कुछ प्रजातियां इन कठिन परिस्थितियों में भी जीवित बच गईं और बाद में समुद्रों पर उनका प्रभुत्व स्थापित हो गया.

नया शोध क्या बताता है

यह अध्ययन अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में किया गया है और 6 जुलाई को जर्नल Proceedings of the National Academy of Sciences में प्रकाशित हुआ. शोधकर्ताओं ने पहली बार उन जीवों के जैविक आंकड़ों की तुलना की जो विलुप्त हो गए और उन जीवों से भी, जो इस महाविनाश से बच निकले. शोध में सामने आया कि जिन जीवों का मेटाबॉलिज्म गर्म और ऑक्सीजन की कमी वाले पानी के अनुसार खुद को ढाल नहीं सका, उनके खत्म होने की संभावना सबसे ज्यादा थी. वैज्ञानिकों का कहना है कि उस समय विशाल ज्वालामुखीय विस्फोटों से वातावरण में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस पहुंची. इससे धरती का तापमान तेजी से बढ़ा और समुद्रों में ऑक्सीजन का स्तर घटने लगा, जिसने समुद्री जीवन को गहरा नुकसान पहुंचाया.

बदल गई समुद्र की दुनिया

महाविनाश से पहले समुद्र की तलहटी पर ब्रैकियोपोड, सी लिली (क्रिनॉइड) और दूसरे धीमी गति से रहने वाले जीवों का दबदबा था. लेकिन इस घटना के बाद इनकी अधिकांश प्रजातियां समाप्त हो गईं. दूसरी ओर, क्लैम, घोंघे, मछलियां, स्टारफिश और सी अर्चिन जैसे जीव बड़ी संख्या में बच गए. यही वजह है कि आज समुद्रों में इन्हीं जीवों का वर्चस्व दिखाई देता है. शोधकर्ताओं ने बताया कि ब्रैकियोपोड की तुलना में क्लैम जैसे जीवों की ऊर्जा जरूरत ज्यादा होती है और उनके शरीर की संरचना भी ऐसी होती है कि वे बढ़ते तापमान के बावजूद ऑक्सीजन का बेहतर उपयोग कर सकते हैं. यही क्षमता उनके जीवित बचने का बड़ा कारण बनी. आज दुनिया में जहां ब्रैकियोपोड की केवल करीब 400 प्रजातियां बची हैं, वहीं क्लैम और उनसे जुड़े बाइवॉल्व समूह की 10,000 से 15,000 प्रजातियां मौजूद हैं.

भविष्य के लिए बड़ी चेतावनी

वैज्ञानिकों का कहना है कि उस समय की परिस्थितियां काफी हद तक आज की धरती से मिलती-जुलती थीं. फर्क सिर्फ इतना है कि तब तापमान में बढ़ोतरी हजारों वर्षों में हुई थी, जबकि आज इंसानी गतिविधियों और जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल के कारण जलवायु बहुत तेजी से बदल रही है. शोधकर्ताओं के मुताबिक यदि समुद्र लगातार गर्म होते रहे और उनमें ऑक्सीजन की मात्रा घटती रही तो भविष्य में समुद्री जीवों के सामने भी वैसा ही संकट खड़ा हो सकता है जैसा करोड़ों साल पहले हुआ था. हालांकि वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि अभी स्थिति पूरी तरह हाथ से बाहर नहीं गई है. यदि समय रहते कार्बन उत्सर्जन कम करने और जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के प्रभावी कदम उठाए जाएं तो भविष्य में बड़े नुकसान से बचा जा सकता है.

शोध दल अब यह समझने के लिए आगे भी अध्ययन करेगा कि समुद्र का बढ़ता तापमान, ऑक्सीजन की कमी और समुद्री पानी का अम्लीय होना मिलकर समुद्री जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि अतीत की यह घटना भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है और इससे सीख लेकर आज की जलवायु चुनौतियों का बेहतर सामना किया जा सकता है.