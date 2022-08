Nancy Pelosi Taiwan Visit: चीन की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए अमेरिकी सदन की स्पीकर नैंसी पेलोसी (Nancy Pelosi) ताइवान पहुंच गई हैं. ड्रैगन की धमकियों के बीच अमेरिकी सीनेटर को कड़ी सुरक्षा दी गई है. चीन (China) ने कहा है कि अमेरिका खतरनाक जुआ खेल रहा है. चीन ने कहा कि इसके गंभीर परिणाम अमेरिका को भुगतने होंगे. चीन दावा करता रहा है कि ताइवान उसका हिस्सा है. वह विदेशी अधिकारियों के ताइवान दौरे का विरोध करता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह द्वीपीय क्षेत्र को संप्रभु के रूप में मान्यता देने के समान है. चीन ने धमकी दी थी कि अगर नैंसी पलोसी ताइवान की यात्रा करती हैं तो इसके ‘गंभीर परिणाम’ होंगे.Also Read - China Vs America: नैंसी पेलोसी की Taiwan Visit से ड्रैगन क्यों है परेशान? अमरीका ने दक्षिण चीन सागर में उतारा अपना एयर क्राफ्ट | Watch Video

#WATCH | US House of Representatives Speaker Nancy Pelosi arrives in Taipei, Taiwan.

