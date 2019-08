इस्लामाबाद: कश्मीर मसले को लेकर भारत पर प्रतिबंध लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) और दुनिया के नेताओं को मनाने में विफल होने के बाद अब प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के परमाणु हथियार का मसला उठाया है. इमरान खान ने भारत के परमाणु शस्त्रागार की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस पर संज्ञान लेने की अपील की.

इमरान खान ने ट्विटर पर कहा कि फासीवादी और नस्लवादी हिंदू वर्चस्व वाली मोदी सरकार के नियंत्रण में भारत के परमाणु हथियार की सुरक्षा पर गंभीर विचार करने की जरूरत है. खान ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि भारत में मुस्लिमों को मताधिकार से वंचित किया जा रहा है और आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) के गुंडे उपद्रव मचा रहे हैं. बता दें कि आज ही भारत के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस्लामाबाद से अब सिर्फ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) के मसले पर बातचीत होगी. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने भारत के गृहमंत्री अमित शाह के उस बयान को दोहराया जिसमें उन्होंने कहा कि पीओके और अक्साई चीन कश्मीर का हिस्सा है. गृहमंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद से पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ गई है.

The World must also seriously consider the safety & security of India’s nuclear arsenal in the control of the fascist, racist Hindu Supremacist Modi Govt. This is an issue that impacts not just the region but the world.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 18, 2019