दुबई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहरीन की दो दिनों की अपनी यात्रा के दौरान इस खाड़ी देश की राजधानी में स्थित 200 साल पुराने भगवान श्री कृष्ण के मंदिर की पुनर्निर्माण परियोजना का शनिवार को शुभारंभ करेंगे. इस परियोजना पर 42 लाख डॉलर की लागत आएगी. प्रधानमंत्री मोदी अपनी राजकीय यात्रा के तहत शनिवार को यहां पहुंचेंगे. वह मनामा में एक विशेष समारोह में श्रीनाथजी (श्री कृष्ण) मंदिर की पुनर्निर्माण परियोजना का शुभारंभ करेंगे. मोदी बहरीन की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं.

In Bahrain there would be interactions with the Indian diaspora. It would be an honour for me to be present at the special ceremony marking the re-development of the temple of Lord Shreenathji, among the oldest temples in the Gulf region

— Narendra Modi (@narendramodi) August 22, 2019