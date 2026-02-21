Hindi World Hindi

Nasa Astronaut Zena Cardman Earth Timelapse Video Iss Flip Spacex

जैसे ही फ्लिप हुआ स्पेस स्टेशन, कैमरे में कैद हुई 360 डिग्री घूमती धरती, NASA एस्ट्रोनॉट ने शेयर किया शानदार नजारे का टाइमलैप्स वीडियो, यहां देखें

Nasa astronaut Zena Cardman timelapse video: नासा एस्ट्रोनॉट जेना कार्डमैन ने 60x स्पीड वाला टाइमलैप्स वीडियो शेयर किया है. इसमें सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक की पूरी प्रक्रिया को एक ही फ्रेम में देखना किसी चमत्कार जैसा लगता है. आइये देखते हैं वीडियो और जानते हैं पूरा माजरा...

स्पेस स्टेशन के फ्लिप होते ही 360 डिग्री घूमती धरती, NASA एस्ट्रोनॉट ने शेयर किया टाइमलैप्स वीडियो

NASA Earth timelapse video: अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसी दिखती है, इसके कई वीडियो आपने देखे होंगे, लेकिन हाल ही में नासा की एस्ट्रोनॉट जेना कार्डमैन (Zena Cardman) ने जो वीडियो शेयर किया है, उसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. इस वीडियो में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) को एक कलाबाजी (Cartwheel) खाते हुए और पृथ्वी को 360 डिग्री घूमते हुए देखा जा सकता है.

क्या है यह 360 डिग्री वाला वीडियो?

नासा एस्ट्रोनॉट जेना कार्डमैन ने पृथ्वी का एक लुभावना टाइमलैप्स वीडियो साझा किया है. इस फुटेज में स्पेस स्टेशन को अपने ओरिएंटेशन (दिशा) में बड़ा बदलाव करते हुए दिखाया गया है. वीडियो में ऐसा लग रहा है जैसे पृथ्वी एक विशाल झूले की तरह गोल घूम रही है, जो अंतरिक्ष के दुर्लभ नज़ारों को पेश करता है.

60 गुना ज्यादा रफ्तार वाला टाइमलैप्स

यह वीडियो स्पेसएक्स (SpaceX) के CRS-33 मिशन से जुड़ी पैंतरेबाजी (Manoeuvres) के दौरान फिल्माया गया था. जेना कार्डमैन ने बताया कि वास्तविक समय की तुलना में इस फुटेज को 60 गुना तेज कर दिया गया है, जिससे स्पेस स्टेशन द्वारा लगाई गई ऑर्बिटल फ्लिप (Orbital Flip) बहुत ही रोमांचक दिखाई दे रही है.

The @Space_Station rarely makes big changes to its orientation, but we were lucky to experience such maneuvers (flipping around to fly butt-first, then flipping back again) before and after each @spacex CRS-33 reboost. This 60x speed timelapse was one of my favorites since it… pic.twitter.com/7IsZnb1G7G — Zena Cardman (@zenanaut) February 17, 2026

जेना ने अपने X पोस्ट में लिखा कि यह टाइमलैप्स उनके पसंदीदा वीडियो में से एक है क्योंकि इसमें अटलांटिक महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक का सफर एक ही झटके में कैद हो गया है. वीडियो में अंतरिक्ष की गहराइयों से धरती की विशालता को एक नए नजरिए से देखा जा सकता है.

वीडियो में कैद हुए कुदरत के अद्भुत नजारे

इस छोटे से टाइमलैप्स में वह सब कुछ है जो एक प्रकृति प्रेमी देखना चाहता है. वीडियो के दौरान सूर्यास्त, बादलों के बीच चमकती बिजली, एयर ग्लो, चंद्रमा की चमक, अनगिनत तारे और फिर एक खूबसूरत सूर्योदय को एक साथ देखा जा सकता है.

क्यों हुआ स्पेस स्टेशन का ओरिएंटेशन चेंज?

सामान्य तौर पर ISS अपनी दिशा में बड़े बदलाव नहीं करता है, लेकिन SpaceX CRS-33 रिबूस्ट (Reboost) के दौरान इसे उल्टा (बट-फर्स्ट) उड़ान भरने और फिर वापस अपनी स्थिति में आने के लिए पलटना पड़ा. इसी के दौरान कैमरा ऑन था, जिससे यह ऐतिहासिक नजारा कैद हो गया.

कौन हैं एस्ट्रोनॉट जेना कार्डमैन?

बता दें कि जेना कार्डमैन नासा के क्रू-11 (Crew-11) मिशन की कमांडर हैं. वे पेशे से एक जियोबायोलॉजिस्ट (Geobiologist) हैं. उन्होंने गुफाओं और गहरे समुद्रों जैसे चरम वातावरण में जीवन का अध्ययन किया है. वह 2017 में नासा में शामिल हुई थीं और वर्तमान में अंतरिक्ष में महत्वपूर्ण शोध कर रही हैं. जेना का अनुभव केवल अंतरिक्ष तक सीमित नहीं है. उन्होंने अंटार्कटिका की जमा देने वाली बर्फ पर कई अभियान किए हैं. उनके इसी अनुभव ने उन्हें अंतरिक्ष के कठिन वातावरण में रहने और वहां मानव शरीर विज्ञान और उन्नत सामग्रियों (Advanced Materials) पर शोध करने में मदद की है.

सोशल मीडिया पर क्यों हो रहा वायरल?

इस वीडियो को X पर शेयर करते ही लाखों व्यूज मिल चुके हैं. लोग पृथ्वी के इस 360 डिग्री रोटेशन और अंतरिक्ष की शांति को देखकर अचंभित हैं. वैज्ञानिकों और आम जनता के लिए यह वीडियो किसी विजुअल ट्रीट से कम नहीं है.