EnglishHindi

NASA ने जेलीफिश को भेजा अंतरिक्ष, फिर धरती पर लौटते ही तैरना क्यों भूल गईं?

यह प्रयोग 1991 में स्पेस शटल कोलंबिया के SLS-1 मिशन के दौरान किया गया था. वैज्ञानिकों ने जेलीफिश के पॉलीप यानी उनके शुरुआती जीवन चरण को समुद्री पानी से भरे बैग में रखा और उन्हें अंतरिक्ष में भेजा

Written by: Ikramuddin
Published: August 10, 2026, 9:58 PM IST
NASA ने जेलीफिश को भेजा अंतरिक्ष, फिर धरती पर लौटते ही तैरना क्यों भूल गईं?
प्रतीकात्मक तस्वीर.

अंतरिक्ष में जाने के बाद इंसान के शरीर में कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष का असर समुद्र में रहने वाले छोटे से जीव जेलीफिश पर भी पड़ सकता है? साल 1991 में NASA ने इसी सवाल का जवाब जानने के लिए जेलीफिश को अंतरिक्ष में भेजा था. प्रयोग के दौरान जेलीफिश ने वहां अपना विकास भी किया, लेकिन जब उन्हें वापस धरती पर लाया गया तो उनमें से कई ठीक से तैर नहीं पा रही थीं.

आखिर NASA ने जेलीफिश को ही क्यों चुना?

जेलीफिश देखने में भले ही बहुत साधारण लगती हों, लेकिन इनके शरीर में एक ऐसा सिस्टम होता है जो इंसानों के लिए भी काफी अहम है. जेलीफिश के शरीर में छोटे-छोटे सेंसर जैसे अंग होते हैं, जो उन्हें यह समझने में मदद करते हैं कि ऊपर और नीचे की दिशा क्या है. इंसानों के कान के अंदर भी कुछ इसी तरह का सिस्टम होता है. हमारे शरीर का बैलेंस बनाए रखने में अंदरूनी कान की बड़ी भूमिका होती है. इसी वजह से वैज्ञानिकों ने सोचा कि जेलीफिश के जरिए यह समझने की कोशिश की जा सकती है कि गुरुत्वाकर्षण के बिना किसी जीव का बैलेंस सिस्टम कैसे विकसित होता है.

और पढ़ें: न ज्वालामुखी पास, न कोई आग... फिर 86°C तक कैसे गर्म हो जाती है अमेजन की ये नदी?

NASA ने जेलीफिश को अंतरिक्ष में कैसे भेजा?

यह प्रयोग 1991 में स्पेस शटल कोलंबिया के SLS-1 मिशन के दौरान किया गया था. वैज्ञानिकों ने जेलीफिश के पॉलीप यानी उनके शुरुआती जीवन चरण को कृत्रिम समुद्री पानी से भरे बैग में रखा और उन्हें अंतरिक्ष में भेजा. अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद वैज्ञानिकों ने जेलीफिश के विकास की प्रक्रिया शुरू कराई. करीब नौ दिन के इस मिशन के दौरान जेलीफिश ने अपना विकास जारी रखा और युवा जेलीफिश के रूप में आगे बढ़ीं.

अंतरिक्ष में जेलीफिश का विकास तो हुआ, लेकिन…

सबसे दिलचस्प बात यह थी कि अंतरिक्ष में रहने के बावजूद जेलीफिश का विकास रुक नहीं गया. उनके शरीर में गुरुत्वाकर्षण का पता लगाने वाले जरूरी अंग भी बने. देखने में ये अंग धरती पर विकसित हुई जेलीफिश के अंगों जैसे ही थे. लेकिन असली समस्या तब सामने आई जब इन जेलीफिश को धरती पर वापस लाया गया. धरती पर लौटने के बाद अंतरिक्ष में विकसित हुई कई जेलीफिश सामान्य तरीके से तैर नहीं पा रही थीं. उनकी तैरने की लय बिगड़ गई थी. कुछ जेलीफिश के शरीर में सामान्य तरीके से धड़कने या सिकुड़ने की प्रक्रिया में गड़बड़ी देखी गई. उनकी बाहों की हरकत भी कई बार एक-दूसरे के साथ तालमेल में नहीं थी.

ऐसा क्यों हुआ?

वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि जब जेलीफिश के बैलेंस से जुड़े अंग सामान्य दिखाई दे रहे थे, तो फिर वे ठीक से तैर क्यों नहीं पा रही थीं. इस प्रयोग से एक अहम बात सामने आई. सिर्फ शरीर में बैलेंस बनाने वाले अंगों का बनना ही काफी नहीं है. उन्हें सही तरीके से काम करने के लिए गुरुत्वाकर्षण के साथ शरीर का तालमेल भी जरूरी हो सकता है. जेलीफिश जब अंतरिक्ष में विकसित हो रही थीं, तब उन्हें धरती जैसा गुरुत्वाकर्षण महसूस नहीं हो रहा था. ऐसे में उनका बैलेंस सिस्टम तो बन गया, लेकिन वह शायद धरती के गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से खुद को ठीक तरह से तैयार नहीं कर पाया.

इंसानों के लिए क्यों अहम है ये प्रयोग?

NASA का यह प्रयोग सिर्फ जेलीफिश तक सीमित नहीं था. वैज्ञानिक यह समझना चाहते थे कि लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का किसी जीव के शरीर और उसके बैलेंस सिस्टम पर क्या असर पड़ सकता है. इंसानों के शरीर में भी बैलेंस बनाए रखने के लिए अंदरूनी कान का सिस्टम काम करता है. यही वजह है कि जेलीफिश के साथ हुए इस प्रयोग ने वैज्ञानिकों को यह सोचने का मौका दिया कि अगर किसी जीव का विकास धरती के गुरुत्वाकर्षण के बजाय अंतरिक्ष जैसे माहौल में हो, तो उसके शरीर का बैलेंस सिस्टम किस तरह काम करेगा.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.