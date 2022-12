NASA Latest Update: नासा के मंगल ग्रह इनसाइट लैंडर ने अपनी आखिरी तस्वीर पोस्ट की, देखें PICS

NASA Update: नासा के मंगल ग्रह इनसाइट लैंडर (InSight lander) ने मंगलवार को Twitter पर अपनी आखिरी तस्वीर पोस्ट की. बता दें कि इनसाइट लैंडर के इंटीरियर के रहस्यों को उजागर करने के अपने इतिहास-निर्माण मिशन के समापन की तैयारी कर रहा है. अंतरिक्ष यान की बिजली उत्पादन में गिरावट जारी है, क्योंकि इसके सौर पैनलों पर हवा के साथ उड़ने वाली धूल की परत मोटी हो जाती है.

इनसाइट लैंडर टीम के एक सदस्य ने पोस्ट किया, ‘मेरी शक्ति वास्तव में कम है, इसलिए मैं जो भेज रहा हूं, यह आखिरी तस्वीर हो सकती है. हालांकि मेरे बारे में चिंता न करें, मेरा समय यहां उत्पादक और शांत दोनों रहा है. अगर मैं अपनी मिशन टीम से बात कर सकता हूं, तो मैं जल्द ही यहां से विदा लूंगा. मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद.’