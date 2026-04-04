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1 लाख 45 हजार किमी दूर से ली गई पृथ्वी की तस्वीरें, धरती पर अजीब सी चमक देख NASA भी हुआ हैरान, आप भी देखिए
नासा ने जो तस्वीरें साझा की हैं उनमें उत्तर और दक्षिण दिशा में दो 'ऑरोरा' यानी कि ध्रुवीय ज्योति की चमक दिखाई दे रही है. साथ ही, दाईं ओर नीचे की तरफ 'जोडिएकल लाइट' भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है. ज़ोडिएकल लाइट एक चमकदार पट्टी के रूप में दिखाई दे रही है.
Images of the Earth taken by Artemis II crew: अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने ऐतिहासिक आर्टेमिस II मून मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा ली गईं पृथ्वी की कुछ शानदार तस्वीरें जारी की हैं. इन तस्वीरों में पृथ्वी की खूबसूरती देख लोग हैरान हैं. खास बात ये है कि पृथ्वी की तस्वीरें ‘आर्टेमिस-II’ के अंतरिक्ष यात्रियों ने लगभग 1 लाख 45 हजार किलोमीटर दूर से ली हैं.
‘ब्लू मार्बल’ पृथ्वी का अद्भुद नजारा दिखा
नासा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इन तस्वीरों को पोस्ट करते हुए लिखा कि पिछले 54 सालों में हमने बहुत लंबा सफर तय किया है. लेकिन, क चीज नहीं बदली और वो है अंतरिक्ष से हमारा ‘घर’ यानी पृथ्वी जो बेहद खूबसूरत दिखता है. नासा ने दो तस्वीरें साझा की हैं. इसमें से एक तस्वीर 1972 में ‘अपोलो-17’ मिशन के चालक दल द्वारा ली गई थी. दूसरी तस्वीर ‘आर्टेमिस-II’ के अंतरिक्ष यात्रियों ने हाल ही में कैमरे में कैद की हैं.
1972 ➡️2026
Apollo 17 ➡️ Artemis II pic.twitter.com/wGc2wtY0e2
— NASA (@NASA) April 3, 2026
धरती की ‘ऑरोरा’ और ‘जोडिएकल लाइट’ दिखी
नासा ने जो तस्वीरें साझा की हैं उनमें उत्तर और दक्षिण दिशा में दो ‘ऑरोरा’ यानी कि ध्रुवीय ज्योति की चमक दिखाई दे रही है. साथ ही, दाईं ओर नीचे की तरफ ‘जोडिएकल लाइट’ भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है. ज़ोडिएकल लाइट एक चमकदार पट्टी के रूप में दिखाई दे रही है.
क्या होता है ‘ऑरोरा’ और जोडिएकल लाइट?
ऑरोरा (Aurora) एक बेहद खूबसूरत प्राकृतिक प्रकाशीय घटना है. यह आमतौर पर पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिखती है. जब सूरज से गर्म हवा का तूफान निकलता है और इसके कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं तब ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अणुओं को प्रभावित करते हैं. इसके कुछ देर बाद रंगीन प्रकाश निकालते हैं निकलता है जो हरा, लाल, नीला और बैंगनी हो सकता है. इसे ही ‘ऑरोरा’ कहते हैं.
जोडिएकल लाइट, रात के आसमान में दिखाई देने वाली रोशनी की एक पट्टी है. माना जाता है कि यह सूरज की रोशनी है जो धूमकेतुओं की धूल से टकराकर वापस आती है. यह रोशनी शाम के बाद पश्चिम दिशा में और सुबह से पहले पूरब दिशा में दिखाई देती है. जोडिएकल लाइट को खुली आंखो से भी देखा जा सकता है.
ये तस्वीरें स्पेसक्राफ्ट के अंदर से ली गई पहली इमेज हैं. आर्टेमिस II मिशन के कमांडर और नासा के अनुभवी एस्ट्रोनॉट रीड वाइजमैन ने ट्रांसलूनर इंजेक्शन बर्न पूरा करने के बाद ओरियन अंतरिक्ष यान की खिड़की से ये तस्वीरें लीं. बता दें कि आर्टेमिस II मिशन में चार एस्ट्रोनॉट्स शामिल हैं. इनमें अमेरिका के तीन अंतरिक्ष यात्री (रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर और क्रिस्टीना कोच) और कनाडा के एक अंतरिक्ष यात्री जेरेमी हैनसन शामिल हैं.
In this image, also taken from the Orion capsule, we see the divide between night and day, known as the terminator, cutting across Earth. Whether awake or dreaming, we’re all here on this planet together. pic.twitter.com/NhtD2DjBYQ
— NASA (@NASA) April 3, 2026
यह मिशन 1972 के बाद पहला ऐसा मिशन है जिसमें मानव चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाने जा रहे हैं. हालांकि, इस मिशन में अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर नहीं उतरेंगे. सभी अंतरिक्ष यात्री ओरियन कैप्सूल में बैठकर चंद्रमा के फार साइड से गुजरेंगे और फिर पृथ्वी पर वापस लौट आएंगे.
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