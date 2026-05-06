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नासा की वैज्ञानिक, तीन बार हुई मौत, हर बार देखी एक ही चीज

Died Three Times: नासा की एक वैज्ञानिक ने दावा किया है कि उनकी मौत सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि तीन बार हुई, और हर बार उन्होंने बिल्कुल वैसी ही चीज देखी.

Published date india.com Published: May 6, 2026 3:25 PM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
नासा की वैज्ञानिक, तीन बार हुई मौत, हर बार देखी एक ही चीज
(photo credit linkedin, for representation only)

Died Three Times: मुझे जीवन में तीन बार निकट मृत्यु (near-death experiences) का अनुभव हो चुका है. मैं 2, 25 और 52 साल की उम्र में इसका सामना किया है. यह कहना है कि 55 साल की इंग्रीड होंकाला का, जो नासा की वैज्ञानिक रह चुकी हैं. वह समुद्री विज्ञान के क्षेत्र में काम करती हैं.

हर बार एक जैसा अनुभव

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, इंग्रीड होंकाला ने बताया, हालांकि हर घटना अलग तरह से हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि नतीजा हर बार एक जैसा ही था. वह पूरी तरह से शांत, बिना किसी डर के, बिना समय के एहसास के और अपने शरीर से अलग होने की भावना वाली एक अजीब स्थिति में चली गईं.

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शुद्ध चेतना’ का अनुभव

होंकाला ने बताया कि वह शुद्ध चेतना’ बन गईं. एक विशाल, आपस में जुड़ी हुई चेतना में डूब गईं, जिसे वह रोशनी और शांति से भरा हुआ बताती हैं. यह कोई पल भर का भ्रम नहीं था, बल्कि एक लगातार होने वाला अनुभव था, जो उन्हें हर बार तब होता था जब वह मौत के करीब पहुंचती थीं.

तीन बार कैसे देखी निकट मृत्यु

  • जब वह सिर्फ दो साल की थीं, तब वह कोलंबिया के बोगोटा में अपने घर पर बर्फ जैसे ठंडे पानी के एक टैंक में गिर गईं
  • -25 साल की उम्र में मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान उन्हें यह अनुभव हुआ
  • -52 साल की उम्र में, सर्जरी के दौरान उनका रक्तचाप अचानक गिर गया था, तभी फिर यही हुआ

शरीर खत्म होने के बाद भी जिंदा रहती है चेतना

अब वैज्ञानिक का मानना ​​है कि होंकाला के अनुभव के इन पलों ने उन्हें यह झलक दी कि इंसान की जिंदगी के बाद क्या होता है. यह उस सोच को चुनौती देता है कि जब शरीर काम करना बंद कर देता है, तो चेतना भी खत्म हो जाती है. होंकाला ने जोर देकर कहा कि ये अनुभव उस भौतिक दुनिया में महसूस की गई किसी भी चीज से ज़्यादा असली थे. अब उनका मानना ​​है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक बदलाव है. उस दृष्टिकोण से, मृत्यु अस्तित्व का अंत नहीं लगती. यह चेतना की निरंतरता में एक बदलाव की तरह अधिक महसूस होती है.

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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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