Hindi World Hindi

Nasa Send Your Name With Artemis Ii Programme Know How One Can Do Registration Know Step By Step Process

अब अंतरिक्ष में गूंजेगा आपका भी नाम! NASA ने शुरू किया ऐतिहासिक Artemis II मिशन, जानें क्या है पूरा प्रॉसेस

NASA Artemis II Mission: नासा के आर्टेमिस II मिशन के साथ अब आम नागरिक भी अपना नाम चांद की सैर पर भेज सकते हैं जानें इस ऐतिहासिक मून मिशन का हिस्सा बनने के लिए आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा...

नासा के आर्टेमिस II मिशन के साथ अपना चांद पर भेजें. यहां जाने कैसे करना है अप्लाई

NASA Artemis II Mission: अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है. नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) अपने आर्टेमिस II मिशन के साथ इंसानों को एक बार फिर चांद के करीब ले जाने की तैयारी कर रहा है. यह मिशन न केवल विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें दुनिया भर के लोगों के लिए भी एक अनोखा अवसर है.

NASA का Artemis II मिशन

आर्टेमिस II मिशन नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का पहला मानवयुक्त मिशन है. इसके तहत चार अंतरिक्ष यात्रियों को ओरियन (Orion) स्पेसक्राफ्ट में बैठाकर चांद के चारों ओर 10 दिनों की यात्रा पर भेजा जाएगा. फरवरी 2026 में लॉन्च होने वाला यह मिशन अंतरिक्ष यान के सिस्टम, हार्डवेयर और चालक दल के प्रदर्शन का परीक्षण करेगा. यह भविष्य में मंगल ग्रह तक पहुंचने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

कौन हैं वे चार अंतरिक्ष यात्री?

आर्टेमिस II मिशन के लिए नासा ने चार अनुभवी अंतरिक्ष यात्रियों को चुना है. इनमें नासा के रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर और क्रिस्टीना कोच के साथ-साथ कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी (CSA) के जेरेमी हैनसेन शामिल हैं. ये यात्री चांद की कक्षा में रहकर महत्वपूर्ण डेटा जुटाएंगे जो भविष्य में आर्टेमिस III के जरिए चांद की सतह पर उतरने में मदद करेंगे.

अपना नाम चांद पर भेजने का सुनहरा मौका

नासा ने Send Your Name with Artemis II पहल शुरू की है. इसके जरिए आप अपना नाम ओरियन अंतरिक्ष यान के साथ अंतरिक्ष में भेज सकते हैं. सभी प्रतिभागियों के नाम एक एसडी (SD) कार्ड में सेव किए जाएंगे, जो इस यान के साथ चांद की परिक्रमा करेगा और वापस धरती पर लौटेगा. यह अंतरिक्ष प्रेमियों के लिए एक व्यक्तिगत पहचान छोड़ने का बेहतरीन मौका है.

नाम भेजने की पूरी प्रक्रिया

Send Your Name with Artemis II के साथ अपना नाम चांद पर भेजने के लिए आपको कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने होंगे,

सबसे पहले नासा के ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं. वहां रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर लॉग इन करें.

डिटेल्स में अपना फर्स्ट नेम (First Name) और लास्ट नेम (Last Name) भरें.

पिन कोड चुनें: अपनी पसंद का 4 से 7 अंकों का एक पिन कोड चुनें ताकि आप अपना रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकें.

बोर्डिंग पास: प्रक्रिया पूरी होते ही आपको एक डिजिटल बोर्डिंग पास मिलेगा, जिसे आप यादगार के तौर पर डाउनलोड कर सकते हैं.

यदि आप इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपको जल्दी करनी होगी. नासा ने इसके लिए 21 जनवरी की समयसीमा तय की है. इस तारीख से पहले रजिस्टर करने वाले नामों को ही ओरियन यान में जगह मिलेगी.

Add India.com as a Preferred Source

लॉन्च की डेट

नासा ने 17 जनवरी को अपने स्पेस लॉन्च सिस्टम (SLS) रॉकेट और ओरियन स्पेसक्राफ्ट को लास्ट एक्सपेरिमेंट के लिए रोलआउट किया है. इस मिशन की लक्षित लॉन्च तिथि 6 फरवरी तय की गई है. यह रॉकेट चंद्रमा से लगभग 4,600 मील आगे की दूरी तय करेगा, जो एक नया कीर्तिमान होगा.

आर्टेमिस II मिशन क्यों है इतना जरूरी?

यह टेस्ट फ्लाइट भविष्य के मानव मिशनों की नींव रखेगी. इस यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यात्री गहरे अंतरिक्ष में रेडिएशन, मानव स्वास्थ्य और व्यवहार की स्टडी करेंगे. आर्टेमिस II की सफलता ही यह सुनिश्चित करेगी कि आर्टेमिस III मिशन के दौरान दशकों बाद पहली बार कोई इंसान दोबारा चांद की सतह पर कदम रखेगा.