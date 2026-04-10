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अंतरिक्ष में पहली बार दिखा ऐसा दुर्लभ नजारा, NASA के Artemis ने स्पेस से भेजी चौंका देने वाली तस्वीरें
NASA Artemis II Mission: अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अपने आर्टेमिस II मिशन के दौरान रिकार्ड की गई एक शानदार नजारे को सोशल मीडिया पर शेयर किया है. यहां देखें वीडियो
NASA Artemis II Mission: नासा ने स्पेस से लिया गया सोलर एक्लिप्स का एक वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर जारी किया है. जब उसका आर्टेमिस II मिशन पर सवार एस्ट्रोनॉट्स धरती पर वापस आने के अपने सफर के आधे रास्ते पर पहुंच गए हैं. नासा के मुताबिक, ओरियन स्पेसक्राफ्ट शुक्रवार को लगभग 8.07 pm ET (शनिवार को 5.37 am IST) पर सैन डिएगो के पास पैसिफिक ओशन में उतरने वाला है . स्पेसक्राफ्ट ओरियन के सोलर ऐरे विंग्स पर लगे कैमरों से रिकॉर्ड की गई वीडियो में चांद सूरज के ऊपर से गुजरता हुआ दिख रहा है, धीरे-धीरे उसकी रोशनी को रोक रहा है और एक चमकता हुआ हेलो दिखा रहा है जिसे सोलर कोरोना कहते हैं.
अंतरिक्ष में NASA ने रिकॉर्ड दुर्लभ नजारा
ये विज़ुअल्स सूर्य ग्रहण का एक दुर्लभ डीप-स्पेस पर्सपेक्टिव दिखाते हैं, यह एक ऐसी घटना है जिसे आमतौर पर पृथ्वी से देखा जाता है. X पर एक पोस्ट में, NASA ने विजुअल्स के बारे में बताते हुए लिखा कि, “यह वीडियो पूरे ग्रहण के दौरान ओरियन के सोलर ऐरे विंग कैमरों से लिए गए व्यूज को एक साथ जोड़ता है, जिसमें सूरज को चांद के पीछे गायब होते हुए दिखाया गया है, जिससे लूनर डिस्क के चारों ओर एक चमकदार हेलो दिखाई देता है.”
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देखें वीडियो
The Artemis II crew had the rare chance to see a solar eclipse from space. ☀️
This video stitches together views from Orion’s solar array wing cameras throughout the eclipse, showing the Sun as it disappears behind the Moon, revealing a glowing halo around the lunar disk. pic.twitter.com/d3Z64hVbef
— NASA (@NASA) April 9, 2026
फ्लाईबाई पूरा करके वापस लौट रहे क्रू
यह माइलस्टोन तब आया जब क्रू चांद के पास से फ्लाईबाई पूरा करके वापस लौटा, जो मिशन के एक जरूरी फेज को मार्क करता है. आर्टेमिस II, NASA के आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत पहला क्रू मिशन है और इसे डीप स्पेस में स्पेसक्राफ्ट सिस्टम, नेविगेशन और क्रू ऑपरेशन्स को टेस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है.
सूरज, चांद और स्पेसक्राफ्ट का अलाइनमेंट
NASA ने कई ऑनबोर्ड कैमरों से लिया हुआ वीडियो रिलीज किया, जिससे साइंटिस्ट्स और पब्लिक दोनों को सूरज, चांद और स्पेसक्राफ्ट के अलाइनमेंट का एक यूनिक लुक मिला. आर्टेमिस प्रोग्राम का मकसद दशकों में पहली बार इंसानों को चांद पर वापस भेजना और लंबे समय तक मौजूदगी बनाना है, जिससे मार्स पर भविष्य के ह्यूमन मिशन्स का रास्ता साफ हो सके.
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