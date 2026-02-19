Hindi World Hindi

Nasa Shares Time Laps Video Of Green Auroras From International Space Station Know Details

अचानक हरा हुआ आसमान का रंग, NASA ने शेयर की तस्वीरें; जानिए क्यों दिखा अजीबोगरीब नजारा?

NASA Green Arora: स्पेस एजेंसी नासा सोशल मीडिया पर एक टाइमलैप्स वीडियो साझा की है, जिसमें आसमान का रंग चमकीले हरे रंग का दिखाई दे रहा है. आइए जानते हैं की आसमान से ऐसा नजारा क्यों दिखाई दिया?

Cosmic light Image@NASA_X

NASA Green Arora: अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक शानदार टाइमलैप्स वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में अंतरिक्ष से धरती के ऊपर चमकती हुई हरे रंग की रोशनी दिखाई दे रही है. यह हरी चमक असल में ऑरोरा है, जो देखने में बेहद खूबसूरत लगता है. वीडियो में पृथ्वी का घुमावदार किनारा और उसके ऊपर लहराती रोशनी साफ नजर आती है. इस नजारे को देखकर लोग हैरान हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर यह ऑरोरा क्या होता है और कैसे बनता है.

इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रिकॉर्ड हुआ वीडियो

यह वीडियो International Space Station से रिकॉर्ड किया गया है. इसमें दिख रहा है कि धरती के ऊपर हरे रंग की रोशनी लहरों की तरह फैल रही है. ऐसा लगता है जैसे आसमान में कोई चमकदार पर्दा हिल रहा हो. वीडियो में स्पेस स्टेशन के कुछ हिस्से भी नजर आते हैं, जो ऐसे दिखते हैं मानो वे अंतरिक्ष में तैर रहे हों. NASA ने इस दृश्य को “कॉस्मिक लाइट” यानी ब्रह्मांडीय रोशनी बताया है. यह दृश्य एक ही ऑर्बिटल साइकिल के दौरान कैद किया गया, जब स्पेस स्टेशन धरती के चारों ओर घूम रहा था.

क्या होता है टाइमलैप्स?

टाइमलैप्स एक खास तरह की वीडियो तकनीक है. इसमें तस्वीरें थोड़े-थोड़े समय के अंतर पर खींची जाती हैं और बाद में उन्हें तेज गति से चलाया जाता है. इससे लंबी प्रक्रिया कुछ ही सेकंड में दिखाई देने लगती है. जैसे सूर्योदय, बादलों का चलना या रात का आसमान. इस वीडियो में भी ऑरोरा की हलचल को टाइमलैप्स के जरिए दिखाया गया है, जिससे रोशनी की लहरें तेज और साफ नजर आती हैं. इससे दर्शकों को ऐसा अनुभव होता है जैसे वे खुद अंतरिक्ष में मौजूद हों.

Nothing like a little cosmic glow to brighten your orbit. ✨ This timelapse from the International @Space_Station captures vibrant green aurora ribbons sweeping across Earth’s curve as station hardware drifts into view. Aboard this shared home in low Earth orbit, astronauts from… pic.twitter.com/BEwEKtDczU — NASA’s Johnson Space Center (@NASA_Johnson) February 18, 2026

क्या होता है ऑरोरा और कैसे बनता है?

ऑरोरा एक प्राकृतिक रोशनी की घटना है, जो पृथ्वी के आसमान में दिखाई देती है. NASA के अनुसार, जब सूरज से निकलने वाले चार्ज्ड कण पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड और वायुमंडल से टकराते हैं, तब यह रोशनी पैदा होती है. इस टक्कर से आसमान में हरे, गुलाबी या बैंगनी रंग की चमकदार लहरें बनती हैं. अधिकतर यह नजारा ध्रुवीय इलाकों के पास दिखाई देता है. अंतरिक्ष से देखने पर यह और भी शानदार लगता है, क्योंकि वहां से पूरी पृथ्वी के ऊपर फैलती रोशनी साफ दिखाई देती है.

दुनिया को जोड़ने का संदेश

NASA ने बताया कि अलग-अलग देशों के अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर साथ रहते और काम करते हैं. यह स्टेशन पृथ्वी की निचली कक्षा में एक साझा प्रयोगशाला की तरह है. यहां वैज्ञानिक मिलकर रिसर्च करते हैं और नए प्रयोग करते हैं. यह वीडियो न केवल धरती की खूबसूरती दिखाता है, बल्कि यह भी बताता है कि जब देश मिलकर काम करते हैं तो अंतरिक्ष अनुसंधान और भी सफल होता है. यह टाइमलैप्स विज्ञान, तकनीक और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का एक सुंदर उदाहरण है, जो पूरी दुनिया को जोड़ने का संदेश देता है.

