अंतरिक्ष में पहली बार होगा ऐसा रेस्क्यू, गिरते टेलीस्कोप को बचाने निकला रोबोट

अंतरिक्ष में पहली बार एक ऐसा मिशन शुरू होने जा रहा है, जो पहले कभी नहीं हुआ होगा. दरअसल अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) के 21 साल पुराने स्विफ्ट स्पेस टेलीस्कोप को बचाने के लिए एक खास रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट भेजा गया है. अगर ये मिशन सफल रहा, तो यह अंतरिक्ष में किसी पुराने सैटेलाइट या टेलीस्कोप को बचाने की अपनी तरह की पहली बड़ी कोशिश होगी. बताया गया कि इस मिशन के लिए कैटालिस्ट स्पेस (Katalyst Space) नाम की अमेरिकी कंपनी ने LINK नाम का एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट तैयार किया है. इसे तीन जुलाई को लॉन्च किया गया था. अब इस स्पेसक्राफ्ट ने सफलतापूर्वक धरती से पहला संपर्क भी कर लिया है. इसका मतलब है कि ये सुरक्षित तरीके से अपनी कक्षा में पहुंच गया है और इसके सभी जरूरी सिस्टम ठीक से काम कर रहे हैं.
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अब इस मिशन का सबसे अहम हिस्सा शुरू होगा. आने वाले समय में LINK, NASA के नील गेह्रेल्स स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी तक पहुंचेगा. ये टेलीस्कोप पिछले 21 साल से अंतरिक्ष में काम कर रहा है और ब्रह्मांड में होने वाले तेज़ विस्फोटों और दूसरी खगोलीय घटनाओं का अध्ययन कर रहा है. लेकिन अब इसकी कक्षा धीरे-धीरे नीचे आ रही है. अगर कुछ नहीं किया गया, तो यह एक दिन पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाएगा और जलकर नष्ट हो जाएगा. इसी खतरे को देखते हुए यह नया मिशन शुरू किया गया है। योजना है कि LINK स्पेसक्राफ्ट टेलीस्कोप के पास पहुंचकर उससे जुड़ेगा और उसे थोड़ी ऊंची कक्षा में पहुंचा देगा. ऐसा होने पर टेलीस्कोप कई साल तक और काम करता रहेगा.
वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर यह मिशन सफल रहता है, तो भविष्य में पुराने सैटेलाइट, टेलीस्कोप और दूसरे अंतरिक्ष यानों को भी इसी तरह बचाया जा सकेगा. इससे नए उपकरण लॉन्च करने की जरूरत कम होगी और अंतरिक्ष में बढ़ते मलबे की समस्या को भी कुछ हद तक कम किया जा सकेगा. इस मिशन को अंतरिक्ष तकनीक के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है. अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या LINK अपने मिशन में सफल होकर गिरते हुए टेलीस्कोप को नई जिंदगी दे पाएगा. अगर ऐसा हुआ, तो यह अंतरिक्ष इतिहास में एक नई शुरुआत मानी जाएगी.
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