  • Hindi
  • World Hindi
  • Nasa Will Retire International Space Station In 2030 Replace With Commercial Space Stations Know Full Plan

NASA इस साल तक International Space Station की कर देगा छुट्टी, जानिए फिर कहां रहेंगे अंतरिक्ष यात्री?

ISS Retirement: अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA ने संकेत दिया है वो आने वाले सालों में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) को रिटायर कर सकता है. ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा है ISS के रिटायर होने के बाद अंतरिक्ष यात्री कहा रहेंगे.

Published date india.com Published: January 30, 2026 4:11 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com | Edited by Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
NASA इस साल तक International Space Station की कर देगा छुट्टी, जानिए फिर कहां रहेंगे अंतरिक्ष यात्री?

ISS Retirement: अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA ने संकेत दिया है कि वो साल 2030 तक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) का संचालन बंद कर देगा. इसके बाद लो-अर्थ ऑर्बिट (पृथ्वी की निचली कक्षा) में रिसर्च और मिशन के लिए निजी कंपनियों द्वारा बनाए गए स्पेस स्टेशनों का इस्तेमाल किया जाएगा. ISS पिछले 25 सालों से अधिक समय से पृथ्वी की कक्षा में मौजूद है और साल 2000 से लगातार वहां अंतरिक्ष यात्री रह रहे हैं. ये स्टेशन अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान और कनाडा ने मिलकर बनाया था.

क्यों रिटायर किया जा रहा है ISS?

NASA का कहना है की, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अब अपनी तय उम्र पूरी करने वाला है, जिसकी वजह से इसे रिटायर करना जरूरी हो गया है. इसके अलावा स्टेशन की संरचना भी धीरे-धीरे पुरानी हो रही है. इसके तकनीकी सिस्टम लंबे समय तक चलाने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था. ऐसे में इसके रखरखाव में हर साल कई अरब डॉलर खर्च हो रहे हैं. NASA का मानना है कि इस बजट का इस्तेमाल वो चंद्रमा, मंगल और गहरे अंतरिक्ष मिशनों में कर सकते हैं, ऐसे में मौजूदा ISS को रिटायर करना ही सही होगा.

2030 में होगा रिटायर

NASA की योजना के अनुसार, 2030 के आसपास ISS को सुरक्षित तरीके से पृथ्वी की ओर लाया जाएगा और इसे री-एंट्री के जरिए समुद्र के एक दूर हिस्से में गिराया जाएगा. इस प्रक्रिया को इस तरह अंजाम दिया जाएगा कि पृथ्वी पर किसी तरह का खतरा न हो.

अब कहां रहेंगे अंतरिक्ष यात्री?

ISS के रिटायर होने के बाद इसकी जगह Commercial Space Stations लेंगे. जो की  निजी स्पेस स्टेशन होंगे. NASA इन्हें खुद संचालित नहीं करेगा, बल्कि एक ग्राहक (Customer) की तरह इनसे सेवाएं लेगा. इन पर रहकर अंतरिक्ष यात्री शोध करेगें.

भविष्य को लेकर NASA का प्लान?

  • निजी स्टेशनों से रिसर्च समय खरीदेगा
  • अपने अंतरिक्ष यात्रियों को वहां भेजेगा
  • खुद का फोकस चंद्रमा और मंगल मिशनों पर रखेगा
  • क्या भविष्य में लोग स्पेस स्टेशन जा सकेंगे?

एक युग का अंत

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का एक बड़ा प्रतीक रहा है. 2030 के बाद जब यह स्टेशन अंतरिक्ष से विदा होगा. NASA का मानना है कि यह बदलाव जरूरी है, ताकि एजेंसी भविष्य के बड़े अंतरिक्ष मिशनों पर ध्यान केंद्रित कर सके.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और खबरों की दुनिया में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. ऋषभ टेक और Off-Beat से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी रखते ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.