अपोलो प्रोजेक्ट के 50 साल बाद नासा के नए चंद्र रॉकेट ने उड़ान भरी, देखें वीडियो

केप केनावेरल: नासा के नए चंद्र रॉकेट ने बुधवार तड़के तीन परीक्षण डमी के साथ अपनी पहली उड़ान भरी, जिससे अमेरिका 50 साल पहले अपने अपोलो कार्यक्रम की समाप्ति के बाद पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर भेजने की दिशा में आगे बढ़ा है. यदि तीन-सप्ताह की परीक्षण उड़ान सफल हुई, तो रॉकेट चालक दल के एक खाली कैप्सूल को चंद्रमा के चारों ओर एक चौड़ी कक्षा में ले जाएगा और फिर कैप्सूल दिसंबर में प्रशांत क्षेत्र में पृथ्वी पर वापस आ जाएगा. कई साल की देरी और अरबों से ज्यादा की लागत के बाद, अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रणाली रॉकेट ने कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी.

ओरियन के पृथ्वी से 3,70,000 किलोमीटर से अधिक दूर चंद्रमा पर सोमवार तक पहुंचने की उम्मीद है. ओरियन कैप्सूल अंतरिक्ष यात्रियों को केवल चंद्रमा की कक्षा तक ले जाएगा, सतह तक नहीं. करीब 4.1 अरब डॉलर की लागत वाली परीक्षण उड़ान 25 दिन तक चल सकती है. नासा ने अपोलो के चंद्र लैंडर की तरह 21वीं सदी में स्टारशिप विकसित करने के लिए एलन मस्क के स्पेसएक्स को किराये पर लिया है.

ओरियन कैप्सूल को रॉकेट के शीर्ष पर रखा गया था, जो उड़ान के दो घंटे से भी कम समय में पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चंद्रमा की ओर जाने के लिए तैयार था. इससे पहले करीब तीन महीने तक रॉकेट के ईंधन में रिसाव होता रहा. सितंबर के आखिर में समुद्री तूफान इयान के कारण इसका प्रक्षेपण नहीं हो सका.