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NATO Vs North Korea: नाटो की नई सैन्य योजना से भड़का उत्तर कोरिया, बोला- ये युद्ध की खुली तैयारी

NATO Vs North Korea: उत्तर कोरिया नाटो के फैसले पर बुरी तरह नाराज हो गया है और कहा कि ये युद्ध की तैयारी का साफ संदेश है.

Written by: Nandan Singh
Published: August 1, 2026, 12:14 PM IST
NATO Vs North Korea
नाटो पर भड़का उत्तर कोरिया.
  • नाटो की नई योजना से नाराज हुआ उत्तर कोरिया
  • बताया युद्ध की तैयारी का संकेत
  • फ्यूल सप्लाई चेन कैपेबिलिटी प्रोग्राम प्लान से बढ़ा तनाव

NATO Vs North Korea: उत्तर कोरिया लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में जुटा हुआ है, और हाल के दिनों में उसने कई लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण भी किया है. इसी बीच नाटो (NATO) ने ‘फ्यूल सप्लाई चेन कैपेबिलिटी प्रोग्राम प्लान’ को मंजूरी दी है, जिससे उत्तर कोरिया नाराज हो गया है. उत्तर कोरिया ने इस योजना की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यह नाटो की युद्ध की तैयारी का संकेत है और दिखाता है कि संगठन अब पहले से ज्यादा आक्रामक सैन्य गठबंधन बनता जा रहा है. उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी केसीएनए (KCNA) की टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब नाटो ने पिछले महीने फ्यूल सप्लाई चेन कैपेबिलिटी प्रोग्राम प्लान को मंजूरी दी. इस योजना का उद्देश्य यूरोप में शीत युद्ध काल के सैन्य ईंधन पाइपलाइन और भंडारण नेटवर्क का आधुनिकीकरण और विस्तार करना है.

नाटो पर उत्तर कोरिया की नजर

योनहाप समाचार एजेंसी के अनुसार, यह टिप्पणी संकेत देती है कि यूक्रेन युद्ध में रूस के समर्थन के लिए अपने सैनिक भेजने वाले उत्तर कोरिया की नजर नाटो की सैन्य गतिविधियों पर लगातार बनी हुई है. दूसरी ओर, नाटो यूक्रेन को सैन्य सहायता देना जारी रखे हुए है. केसीएनए की टिप्पणी में कहा गया, “शुरुआत में सदस्य देशों के बीच भारी लागत को लेकर मतभेद थे, लेकिन अंततः उन्हें दूर कर लिया गया. इससे स्पष्ट होता है कि नाटो युद्ध के लिए रणनीतिक ईंधन भंडार को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हुए उस पर जोर दे रहा है.”

और पढ़ें: क्या है नाटो 3.0, क्या एशिया में भी होगी सैन्य गठबंधन की एंट्री, क्यों उड़े चीन के होश?

युद्ध को लेकर उत्तर कोरिया का दावा

उत्तर कोरिया ने यह भी दावा किया कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया नाटो की इस योजना को रूस के साथ युद्ध की तैयारी के रूप में देख रहा है. केसीएनए ने आरोप लगाया कि इस पहल का वास्तविक उद्देश्य भविष्य के संघर्षों के लिए ईंधन और अन्य सैन्य सामग्री का बड़े पैमाने पर भंडारण करना है. टिप्पणी में कहा गया, “संक्षेप में, नाटो की मंशा पर्याप्त ईंधन और अन्य युद्ध सामग्री जमा कर दुनिया के किसी भी हिस्से में कभी भी युद्ध की आग भड़काने की है. नाटो की स्थापना के बाद कई दशक बीत चुके हैं, लेकिन उसने पहले कभी इतनी खुली तरह युद्ध की तैयारी नहीं की थी.”

नाटो पर लगाया ये आरोप

उत्तर कोरिया ने नाटो पर एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने का भी आरोप लगाया. उसके अनुसार, गठबंधन “डीपीआरके (उत्तर कोरिया) के प्रति शत्रुतापूर्ण देशों के साथ मिलकर कोरियाई प्रायद्वीप के आसपास लगातार उकसावे वाले सैन्य प्रदर्शन करता है.” टिप्पणी में हाल ही में हवाई द्वीपसमूह और उसके आसपास संपन्न द्विवार्षिक रिम ऑफ द पैसिफिक (रिमपैक) सैन्य अभ्यास का भी उल्लेख किया गया, जिसमें जर्मनी, इटली सहित कई नाटो सदस्य देशों ने हिस्सा लिया था. उत्तर कोरिया ने इसे इस बात का प्रमाण बताया कि नाटो एशिया-प्रशांत क्षेत्र को भी संभावित युद्धक्षेत्र के रूप में देखता है.

केसीएनए ने कहा, “युद्ध को लेकर खासा उत्साहित सैन्य गुट के रूप में नाटो का वास्तविक स्वरूप अब और अधिक स्पष्ट होता जा रहा है. युद्ध को बढ़ावा देना, नाटो के अपने पतन को तेज करना है.” (इनपुट: आईएएनएस)

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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