Iran Naval Suicide Drone: ईरान ने अपने विस्फोटक नौसैनिक ड्रोनों का बेड़ा दिखाया है, जिनका उपयोग वह होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने के लिए कर रहा है.

धू-धू कर जलेंगे ऑयल टैंकर, ईरान ने दिखाया वो हथियार, जो बर्बाद कर सकता है ग्लोबल अर्थव्यवस्था

Iran Naval Suicide Drone: ईरान ने एक वीडियो जारी करके अपना एक नया हथियारों का भंडार दिखाया है. साथ ही ईरान ने दावा किया है कि वह इन हथियारों का इस्तेमाल होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए कर रहा है.

क्या है ईरान का ये नया हथियार

डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के ये हथियार विस्फोटक नौसैनिक ड्रोन हैं. नए प्रोपेगैंडा वीडियो फुटेज में इन सुसाइडल ड्रोन का बेड़ा दिखाया गया है.

कितना खतरनाक होर्मुज में इन हथियारों का इस्तेमाल

ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को जबरदस्ती बंद कर दिया है, जिससे दुनिया का 20 प्रतिशत तेल गुजरता है. साथ ही ईरान तेल से भरे टैंकरों पर हमले भी कर रहा है.

क्या दिख रहा वीडियो में

फुटेज में, इस्लामिक गणराज्य ने अपनी उन भूमिगत सुरंगों को दिखाया है. यह नौसैनिक ड्रोनों, जहाज़-रोधी मिसाइलों और समुद्री सुरंगों से भरी हुई हैं. इसमें अनगिनत नौसैनिक हमलावर नावें दिखाई गई हैं, जिनका इस्तेमाल गुज़रते जहाज़ों पर ड्रोन लॉन्च करने के लिए किया जाता है.

पानी के नीचे चलने वाली मिसाइलें

ईरान ने अपनी ‘100 मीटर प्रति सेकंड’ की गति वाली पानी के नीचे चलने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल करने की धमकी दी है. तेहरान ने कहा है कि ये मिसाइलें केवल उसके और रूस के पास हैं. इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के वरिष्ठ जनरल फदावी ने चेतावनी दी, हमारे पास ऐसी मिसाइलें हैं जो पानी के नीचे से दागी जाती हैं, उनकी गति सौ मीटर प्रति सेकंड है, और आने वाले दिनों में हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं.

क्या है खतरा

अगर इन ड्रोन और हथियारों से ईरान होर्मुज में ऑयल टैंकरों पर हमले बढ़ाता है तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारी उथल-पुथल मच जाएगी. यहां तक कि तेल की कीमतें बढ़ाकर 200 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं.

क्या-क्या हुआ होर्मुज और आसमपास के समंदर में

  • ईरान अपनी उस धमकी पर कायम है जिसमें तेल की कीमतों को रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचाने की बात कही थी
  • खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका, इजराइल या उनके सहयोगियों से जुड़ा कोई भी जहाज दिखाई देने पर हमले की धमकी
  • खाड़ी के पानी में खड़े दो तेल टैंकरों में भीषण आग लग गई है
  • ईरान की विस्फोटक-लदी आत्मघाती नावों से हमला किया गया था
  • बुधवार देर रात खाड़ी क्षेत्र में, इराक के बंदरगाह शहर बसरा के पास, ईरान ने जहाजों को निशाना बनाया

