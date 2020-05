नई दिल्लीः कोरोना वायरस का कहर इन दिनों पूरी दुनिया पर ही बरस रहा है. करीब 200 देश इस महामारी (Coronavirus Pandemic) की मार झेल रहे हैं. वैसे तो कोरोना ने कई देशों को अपना निशाना बनाया है, लेकिन अमेरिका इन दिनों इस महामारी से सबसे ज्यादा परेशान है. अमेरिका में अब तक 16 लाख से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं. Also Read - खुशखबरी! बिहार में जून के पहले हफ्ते से सड़क पर फिर से दौड़ेंगी बसें, चरणबद्ध रूप में शुरू होगी सेवा

वहीं 98 हजार से अधिक लोग इस संक्रमण के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं (Coronavirus Death Toll in America), लेकिन इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक ऐसी फोटो वायरल हो रही है, जिसे लेकर उन्हें आलोचनाएं झेलनी पड़ रही हैं. दरअसल, एक तरफ जहां देश में कोरोना से हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं, वहीं ट्रंप गोल्फ खेलने में अपना समय बिता रहे हैं.

Nearly 100,000 lives have been lost, and tens of millions are out of work. Also Read - Coronavirus In India Update: 24 घंटे में रिकॉर्ड मामले आए सामने, संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख 38 हजार के पार

Meanwhile, the president spent his day golfing. pic.twitter.com/H1BVNtgVjA

— Joe Biden (@JoeBiden) May 24, 2020