Neither A Model Nor A Heroine Beauty Queen Anya Hudson Is A Driver

न मॉडल, न हीरोइन, बस ड्राइवर हैं ये ब्यूटी क्वीन, कहां और किस रूट पर करती हैं काम?

Beauty Queen Bus Driver: मिलिए उस ब्यूटी क्वीन से जो बस ड्राइवर का काम करती हैं.

(photo credit Anya Hudson/facebook, Instagram, for representation only)

Beauty Queen Bus Driver: ब्यूटी क्वीन सुनते किसी मॉडल या एक्ट्रेस की तस्वीर उभरती है. पर ब्रिटेन की जानी-मानी सुंदरी अन्या हडसन (Anya Hudson) सबसे अलग हैं. वह लंदन में कोलचेस्टर और स्टैनस्टेड एयरपोर्ट के बीच लेट शिफ्ट में बस चलाती हैं.

कौन हैं अन्या हडसन

अन्या हडसन 24 साल की हैं. वह एक इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन हैं. अन्या हडसन मिस स्माइल और मिस टॉप मॉडल यूनिवर्सल का भी खिताब जीत चुकी हैं. उन्होंने हाल ही में पेरू में हुए मिस यूनिवर्स ब्यूटी कॉम्पिटिशन में अवॉर्ड जीता है.

क्यों बस चलाती हैं अन्या

अन्या पहले कार बेचने का काम करती थीं. जुलाई 2023 में, 22 साल की उम्र में, अपने पिता डेव को गलत साबित करने के लिए बस चलाना शुरू करने का फैसला किया.

उन्होंने कहा, मुझे साफ-साफ याद है कि मैंने अपने पिता से कहा था ‘वे कोलचेस्टर में बस सेवा में नौकरियां दे रहे हैं. उन्होंने कहा, तुम कभी बस ड्राइवर नहीं बनोगी. वह हमेशा की तरह मेरे साथ मजाक कर रहे थे. तो मैंने सोचा, मुझे अब अपने डैड को गलत साबित करना होगा.

क्यों गई सौंदर्य प्रतियोगिता में

नौकरी शुरू होने के ठीक एक साल बाद, आन्या की एक दोस्त ने उसे सौंदर्य प्रतियोगिता में हाथ आजमाने के लिए हिम्मत दी, और उसने मिस गैलेक्सी कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया.

बस डिपो के साथी हैरान

कोलचेस्टर बस डिपो में उसके साथ काम करने वाले लोग ‘हैरान’ रह गए जब उसने सोशल मीडिया पर अपनी ग्लैमरस तस्वीरें पोस्ट करनी शुरू की.आन्या ने कहा, वे सब थोड़े हैरान थे. मैं काफी मजाकिया इंसान हूं. मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी जरा सा भी मेकअप करके यार्ड में कदम रखा होगा. मुझे याद है कि मैंने इंस्टाग्राम पर अपने पहले हेडशॉट्स पोस्ट किए थे और अगले दिन मैं काम पर आई. उन्होंने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मुझे नहीं लगा कि यह तुम हो.