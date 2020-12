NEW Height of Mount Everest: नेपाल सरकार मंगलवार को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की संशोधित ऊंचाई की घोषणा कर दी है. नेपाल के सर्वे विभाग ने घोषणा की कि पहाड़ की ‘नई ऊंचाई’ 8848.86 मीटर है. पर्वत की पूर्व ऊंचाई, 8848 मीटर, 1954 में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा मापी गई थी. Also Read - माउंट एवरेस्ट कितना ऊँचा? आज संशोधित ऊंचाई बताएगा नेपाल

दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट चोमोलुंगमा की ऊंचाई को संशोधित किया – जिसे नेपाली में एवरेस्ट और सागरमाथा के नाम से अधिक जाना जाता है. एवरेस्ट की संशोधित ऊंचाई आधिकारिक तौर पर नेपाली और चीनी अधिकारियों द्वारा घोषित की गई. नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली और उनके चीनी समकक्ष वांग यी ने एक वर्च्‍युअल कार्यक्रम में मौजूद थे, जिन्होंने अपने-अपने राज्य के प्रमुख – बिद्या देवी भंडारी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा लिखे गए पत्रों को पढ़ा. कार्यक्रम में भूमि प्रबंधन, सहकारिता और गरीबी उन्मूलन पद्म कुमारी आर्यल भी उपस्थित थीं. Also Read - महाराष्ट्र: नेपाल से आ रही बस ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर, CCTV में कैद हुई घटना

बता दें कि हिमालय पर्वत (Himalaya) की ऊंचाई, 8,848 मीटर थीी और इसे 1954 में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा मापा गया था. जब‍क‍ि अब नई ऊंचाई तय करने से बढ़कर 8848.86 मीटर हो गई है.

2015 के भूकंप के बाद वास्तविक ऊंचाई में बदलाव होने के अनुमान के बाद नेपाल ने शिखर की ऊंचाई फिर से मापने का फैसला किया था.

दरअसल, नेपाल सरकार के अधिकारियों ने चीन के साथ समन्वय किया, जिसने हिमालय की ऊंचाई मापने के लिए अपनी एक टीम भेजी. चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की 2019 में नेपाल यात्रा के दौरान काठमांडू और बीजिंग ने संयुक्त रूप से संशोधित ऊंचाई की घोषणा करने पर सहमति जताई थी.

इससे एक दिन पहले सोमवार को नेपाल के मीडिया ने बताया था कि नेपाल का सर्वे विभाग मंगलवार की दोपहर में एक कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा करेगा.