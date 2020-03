थिंपू: भूटान ने दक्षेस कोविड -19 आपात कोष में 100,000 डॉलर का योगदान करने का शुक्रवार को वादा किया जबकि नेपाल ने करीब 1000000 डॉलर का योगदान करने का संकल्प किया. भूटान के विदेश मंत्रालय ने इस आपात कोष के गठन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा स्वागत करते हुए कहा कि भूटान सरकार ने 100000 डॉलर का प्रारंभिक योगदान करने का निर्णय लिया है.

Deeply appreciate PM @kpsharmaoli’s announcement of contribution of NPR 10 crores to the COVID-19 Emergency Fund. It reflects Oli Ji’s commitment and support to the collective fight of SAARC countries against the pandemic.

— Narendra Modi (@narendramodi) March 20, 2020