नेपाल में कांवड़ यात्रा के दौरान DJ बजाने को लेकर हुई हिंसा, 6 शहरों में लगा कर्फ्यू

घटना के बाद पूरे तराई-मधेश क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए. प्रदर्शन के दौरान सिराहा में एक और युवक की मौत के बाद तनाव और बढ़ गया. प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए नेपाल के सुनसरी और सिराहा जिलों के कई हिस्सों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया है.

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ब्रेकिंग न्यूज (प्रतीकात्मक फोटो)

नेपाल के सुनसरी जिले में कांवड़ यात्रा के दौरान हुआ विवाद गुरुवार (30 जुलाई) को सांप्रदायिक हिंसा में बदल गया. कांवड़ यात्रा के दौरान DJ बजाने को लेकर दो समुदायों के बीच पहले कहासुनी हुई. फिर बात मारपीट तक आ पहुंची. देखते ही देखते हिंसा फैल गई. हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा. इस हिंसा में 2 लोगों की मौत की खबर है. तनाव को देखते हुए 6 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है.