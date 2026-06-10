भारतीय आमों पर बैन नहीं! नेपाल ने अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, जानिए सफाई में क्या कहा?

नेपाल का कहना है कि भारतीय आमों के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है. हालांकि, पड़ोसी देश ने आयात नियमों में कुछ बदलाव जरूर किए हैं.

Written by: Gargi Santosh
Published: June 10, 2026, 11:49 PM IST
भारतीय आमों पर बैन नहीं! नेपाल ने अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, जानिए सफाई में क्या कहा?
भारत और नेपाल के बीच आमों का व्यापार सामान्य रूप से जारी है. (Photo from AI)

अभी हाल ही में खबरें सामने आई थीं कि जापान के बाद नेपाल ने भी भारतीय आमों के आयात पर रोक लगा दी है. इस खबर के सामने आते ही आम उत्पादकों, व्यापारियों और निर्यातकों के बीच चिंता बढ़ गई थी. हालांकि, अब सरकार ने इन रिपोर्टों को पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया है. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साफ किया है कि नेपाल ने भारतीय आमों के आयात पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया है.
नेपाल सरकार ने जारी किया आधिकारिक स्पष्टीकरण

नेपाल सरकार ने सफाई में क्या कहा?

वहीं, नेपाल सरकार के प्लांट क्वारंटाइन एंड पेस्टिसाइड मैनेजमेंट सेंटर ने भी स्पष्ट किया कि भारतीय आमों के आयात पर कोई रोक नहीं है. द ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नेपाल ने कहा है कि पहले की तरह ही आमों का आयात जारी रहेगा. लेकिन इसके लिए निर्धारित फाइटो-सैनिटरी यानी पौध स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करना जरूरी होगा. अगर निर्यातक इन नियमों का पालन करते हैं और भारत सरकार द्वारा जारी वैध फाइटो-सैनिटरी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं, तो आयात परमिट और रिलीज ऑर्डर जारी किए जाते रहेंगे. इससे साफ हो गया है कि भारत और नेपाल के बीच आमों का व्यापार सामान्य रूप से जारी है.

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भारत नेपाल को लगातार भेजे जा रहा आम

आंकड़े भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि नेपाल को भारतीय आमों का निर्यात बिना किसी बाधा के जारी है. जनवरी 2026 से लेकर अब तक भारत से नेपाल को कुल 149 खेपों में करीब 2005 टन आम भेजे जा चुके हैं. वहीं केवल जून 2026 की बात करें, तो अब तक 18 खेपों के जरिए लगभग 266 टन आम नेपाल निर्यात किए गए हैं. ये आंकड़े दिखाते हैं कि दोनों देशों के बीच आमों का व्यापार पहले की तरह सुचारू रूप से चल रहा है और किसी प्रकार का प्रतिबंध लागू नहीं किया गया है.

आयात नियमों में कुछ बदलाव किए गए

हालांकि, नेपाल ने हाल ही में आयात से जुड़ी कुछ तकनीकी शर्तों में बदलाव किया है. इनमें सबसे प्रमुख हॉट वॉटर ट्रीटमेंट (HWT) की आवश्यकता है. जिसका उद्देश्य फलों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है. भारत इन नई आवश्यकताओं का पालन करते हुए निर्यात को आसान बनाने की दिशा में काम कर रहा है. हालांकि, भारत ने यह चिंता भी जताई है कि नए फाइटो-सैनिटरी उपायों को लागू करने से पहले पर्याप्त द्विपक्षीय चर्चा नहीं की गई. इस मुद्दे को भारत विश्व व्यापार संगठन (WTO) के SPS समझौते और इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन (IPPC) के नियमों के तहत उचित मंचों पर उठा रहा है.

अफवाहों से बचने की सलाह

कृषि मंत्रालय ने व्यापारियों, किसानों और आम जनता से अपील की है कि वे आयात-निर्यात से जुड़ी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें. मंत्रालय ने कहा कि भारतीय आमों के निर्यात पर किसी भी तरह के प्रतिबंध की अपुष्ट खबरों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है. फिलहाल भारत से नेपाल को आमों का निर्यात सामान्य रूप से जारी है और दोनों देशों के बीच कृषि व्यापार में किसी तरह की रुकावट नहीं आई है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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