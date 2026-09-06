नेपाल में फिर मंडरा रहा खतरा! तेजी से बढ़ रहा थेरांग नदी का पानी, बाढ़ में अब तक 1344 मौतें | 7 बड़े अपडेट

बाढ़ की तस्वीरों से कई विदेशी पर्यटकों को लग रहा है कि पूरा नेपाल आपदा से प्रभावित है. इसे दूर करने के लिए सरकार ने #NepalCalling कैंपेन शुरू किया है.

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NDRRMA के शुरुआती आकलन के मुताबिक, बाढ़ से करीब 7570 घर प्रभावित हुए हैं. (ANI)

नेपाल-तिब्बत बॉर्डर के पास 26 अगस्त को विनाशकारी बाढ़ आई थी. लैंडस्लाइड भी हुआ था. तब से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. बाढ़ में मरने वालों का आंकड़ा 1300 के पार पहुंच चुका है. अब तक 12 हजार लोगों का रेस्क्यू किया गया है. फिलहाल 5300 से ज्यादा लोग लापता हैं. सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक, बाढ़ से 32,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं. इस बीच नेपाल के पहाड़ी जिले गोरखा में रविवार (6 सितंबर 2026) की सुबह थेरांग नदी में बाढ़ आ गई. इसके बाद प्रशासन ने बूढ़ीगंडकी नदी के बेसिन में अलर्ट जारी किया है. ये नदी बिहार में भी पड़ती है.

नेपाल में बाढ़ के बाद बहकर आए बैंक के लॉकर और लाशों से जेवर लूटने की खबरें भी आई हैं. इसके बाद नेपाल पुलिस ने अलर्ट जारी किया है. आइए जानते हैं, नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से जुड़े अब तक के बड़े अपडेट:-

काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, नेपाल में 26 अगस्त को आई बाढ़ में अब तक 1,344 शव मिल चुके हैं. करीब 5 हजार लोग अब भी लापता हैं. राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण (NDRRMA) के मुताबिक, 5 अगस्त की शाम 6 बजे तक 13,101 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है. विदेश मंत्रालय के अनुसार, नेपाल में 26 अगस्त को आई बाढ़ के बाद अब तक 169 भारतीयों को सुरक्षित निकाला है, जबकि 275 अब भी लापता हैं. काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, नेपाल को बाढ़ में करीब 400 अरब नेपाली रुपये के नुकसान हुआ है. नुकसान का ये शुरुआती अनुमान है. बाढ़ का असर अब नेपाल के पर्यटन कारोबार पर भी दिख रहा है. सितंबर से नवंबर के पीक टूरिस्ट सीजन में होटल और ट्रैवल कंपनियों की बुकिंग रद्द होने लगी हैं. NDRRMA के शुरुआती आकलन के मुताबिक, बाढ़ से करीब 7570 घर प्रभावित हुए हैं. करीब 55 किलोमीटर सड़कें, 37 सड़क वाले पुल और 68 झूला पुल टूटे या क्षतिग्रस्त हुए हैं. बाढ़ से 1,806 हेक्टेयर खेती की जमीन और 13 हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट भी प्रभावित हुए हैं. इससे करीब 783 मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता प्रभावित हुई है. नेपाल पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बाढ़ में बहकर मिले सोने-चांदी, कैश और दूसरे कीमती सामान को अपने पास न रखें और न ही बेचें. ऐसा करने पर कानूनी एक्शन लिया जाएगा. जेल भी हो सकती है. पुलिस ने कहा कि ऐसा कोई सामान या जरूरी दस्तावेज मिलने पर उसे नजदीकी पुलिस कार्यालय में जमा कराएं, ताकि उसे उसके असली मालिक तक पहुंचाया जा सके. वहीं, 26 अगस्त की बाढ़ ने नेपाल में ग्लेशियल झीलों से आने वाली बाढ़ के खतरे को फिर सामने ला दिया है. नेपाल अब चार खतरनाक ग्लेशियल झीलों का पानी घटाने के करीब 50 करोड़ डॉलर के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है. ICIMOD और UNDP की 2020 की रिपोर्ट ने नेपाल, तिब्बत और भारत की 47 ग्लेशियल झीलों को फटने के लिहाज से बेहद खतरनाक बताया था. इनमें 21 झीलें नेपाल में हैं. ऐसे में निचले इलाकों से लोगों को शिफ्ट कराया जा रहा है. बाढ़ के बाद काठमांडू, पोखरा, चितवन, लुंबिनी, जनकपुर, अन्नपूर्णा और एवरेस्ट समेत ज्यादातर प्रमुख पर्यटन स्थल और एयरपोर्ट खोल दिए गए हैं. हालांकि, लांगटांग, गोसाइंकुंडा, हेलंबू सर्किट और तामांग हेरिटेज ट्रेल जैसे कुछ रूट प्रभावित या प्रतिबंधित हैं.

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