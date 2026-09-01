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नेपाल को फिर मिला जल प्रलय का अलर्ट, अब तक 1003 मौतें और 4400 से ज्यादा लोग लापता| 10 अपडेट

26 अगस्त को तिब्बत में ग्लेशियर टूटने के बाद नेपाल के कई इलाकों में अचानक बाढ़ और लैंडस्लाइड हुआ. फिलहाल कई देश मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: September 1, 2026, 4:41 PM IST
नेपाल को फिर मिला जल प्रलय का अलर्ट, अब तक 1003 मौतें और 4400 से ज्यादा लोग लापता| 10 अपडेट
नेपाल में बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 11 हजार से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है. (PTI)

नेपाल में 26 अगस्त को आए विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों का आंकड़ा एक हजार के पार हो गया है. नेपाल के डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक, मंगलवार (1 सितंबर) तक 1003 लोगों की मौत कंफर्म हो चुकी है. इस बीच नदियों का जलस्तर बढ़ने के बाद 7 जिलों में बाढ़ का नया अलर्ट जारी किया गया है. डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों ने रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा, तनहूं, नवलपरासी और चितवन जिलों में नदियों के किनारे बसे इलाकों के लिए चेतावनी जारी की है.

आइए जानते हैं नेपाल में आई बाढ़ के बाद अब तक के बड़े अपडेट:-

और पढ़ें: Nepal Floods Update: नेपाल के टनल से 93 वर्कर्स लापता, बाढ़ में अब तक 955 लोगों की हुई मौत

  • नेपाल में आई इस आपदा में मौत का आंकड़ा 1 हजार के पार हो चुका है. नेपाल में 1003 और तिब्बत में 16 लोगों की मौत हुई है. नेपाल के चितवन में अब तक सबसे ज्यादा 321 शव बरामद हुए हैं. इसके साथ ही बाढ़ के बाद से 4400 से ज्यादा लोग लापता हैं.
  • नेपाल में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है. अधिकारियों के मुताबिक, अब तक 11 हजार से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है. रेस्क्यू ऑपरेशन में नेपाल सेना समेत 22 हजार से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात हैं.
  • नेपाल- तिब्बत में आई बाढ़ के बाद तेजी से मौतों की संख्या बढ़ रही है. लाशों को मॉर्चरी में जगह कम पड़ने और स्वास्थ्य संबंधी खतरे बढ़ने के कारण अधिकारियों ने अज्ञात शवों को सामूहिक कब्रों में दफनाना शुरू किया है. बाद में पहचान हो सके, इसके लिए हर शव को एक अलग पहचान संख्या दी गई है, ताकि परिजन भविष्य में उन्हें पहचान सकें.
  • बाढ़ के बाद 158 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है. विदेश मंत्रालय (MEA) ने सोमवार को यह जानकारी दी.
  • इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के एक हफ्ते बाद भी सबसे ज्यादा प्रभावित कुछ इलाकों से संपर्क नहीं हो पाया है. सड़कें और पुल टूटने से राहत और बचाव टीमों की पहुंच मुश्किल बनी हुई है.
  • UN की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रभावित करीब 22 हजार बच्चों में से 2,600 को गंभीर कुपोषण का इलाज चाहिए। हजारों गर्भवती महिलाओं को भी पोषण सहायता की जरूरत है.
  • नेपाल में बाढ़ के बाद हैजा, मलेरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है. ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन से जुड़ी एजेंसियां और एनजीओ कैंपेन चला रही हैं.
  • शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, 100 से ज्यादा बच्चे अपने माता-पिता या देखभाल करने वालों से बिछड़ गए हैं. वहीं, कम से कम 19 स्कूल भी बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए हैं.
  • चीन नेपाल में DNA जांच करने वाले विशेषज्ञों की टीम भेजेगा. इसका मकसद बाढ़ में मारे गए उन लोगों की पहचान करने में मदद करना है, जिनकी पहचान नहीं हो पा रही है. चीन नेपाल को DNA जांच के उपकरण, ड्रोन और पानी साफ करने के जरूरी सामान भी भेजेगा.
  • नेपाल सरकार ने रसुवा के भोटेकोशी नदी से प्रभावित इलाकों में 21 दिन के अंदर जरूरी काम पूरा करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाया है. इसका मकसद लोगों की जिंदगी जल्द से जल्द सामान्य करना है. टास्क फोर्स सड़क, पुल, पेयजल, झूला पुल, संचार और स्वास्थ्य सेवाएं फिर से शुरू कराने का काम देखेगा.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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