न ग्लेशियर लेक फटा न भूकंप आया... नेपाल में तबाही मचाने वाली बाढ़ की नई थ्योरी, वैज्ञानिकों ने बताई असली वजह

नेपाल की इस त्रासदी ने एक और बड़ा खतरा सामने ला दिया है. अब सिर्फ ग्लेशियल झीलों की निगरानी करना काफी नहीं होगा. ग्लेशियरों, चट्टानों और ऊंचाई वाले इलाकों में बनने वाले अस्थायी नदी अवरोधों पर भी नजर रखनी होगी. क्योंकि, इस बार खतरा किसी झील से नहीं, बल्कि पहाड़ के टूटने से आया था.

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चीन ने नेपाल के उन आरोपों को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि चीन ने ग्लेशियरों की गतिविधियों और पानी के स्तर से जुड़े डेटा नहीं दिए. (PTI)

तिब्बत-नेपाल बॉर्डर में 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ को लेकर अब वैज्ञानिकों की शुरुआती जांच में बड़ा खुलासा हुआ है. पहले आशंका जताई जा रही थी कि ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) यानी ग्लेशियर की झील फटने से अचानक पानी का सैलाब आया. अब नई वैज्ञानिक रिपोर्ट इस थ्योरी को खारिज करती नजर आ रही है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, इस आपदा के पीछे बर्फ और चट्टानों का एक विशाल हिमस्खलन (Ice-Rock Avalanche) हो सकता है.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 5200 मीटर की ऊंचाई पर लैंगटांग-लिरुंग क्षेत्र में ग्लेशियर और उसके नीचे मौजूद चट्टानों का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरा. इस भारी-भरकम मलबे में बर्फ, चट्टान और तलछट शामिल थी. यह तेजी से नीचे आया और ल्हेंदे नदी के रास्ते को बाधित कर दिया.इसके बाद नदी में पानी जमा हुआ. जब यह अस्थायी अवरोध टूटा, तो पानी और मलबे ने बेहद तेजी से नीचे की ओर रुख किया. इसका असर भोटेकोशी और त्रिशूली नदी तंत्र तक पहुंचा. कई इलाकों में अचानक फ्लैश फ्लड आ गई.

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ग्लेशियल झील वाली थ्योरी क्यों कमजोर हुई?

शुरुआती रिपोर्टों में GLOF को संभावित वजह माना गया था, लेकिन वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट तस्वीरों और दूसरी जानकारियों पर स्टडी की. घटनास्थल पर पहले से मौजूद किसी बड़ी ग्लेशियल झील के फटने के स्पष्ट सबूत नहीं मिले. न्यूकैसल यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स ने भी कहा है कि इस मामले में कोई झील नहीं थी. इसे एक जटिल ‘हैजार्ड कैस्केड’ यानी एक के बाद एक होने वाली प्राकृतिक घटनाओं की सिरीज के रूप में देखा जाना चाहिए.

हालांकि, वैज्ञानिक पूरी तरह से जांच पूरी होने तक किसी एक नतीजे को अंतिम नहीं मान रहे हैं. कुछ एनालिसिस के मुताबिक, बर्फ-चट्टान के मलबे से नदी के रास्ते में अस्थायी झील जैसी स्थिति बनी और उसके टूटने से बाढ़ और ज्यादा विनाशकारी हो गई.

क्या भूकंप से आई थी बाढ़?

शुरुआत में भूकंप को भी संभावित कारण माना गया था, क्योंकि ग्लेशियर के टूटने के दौरान भूकंपीय संकेत दर्ज हुए थे. लेकिन बाद के एनालिसिस से संकेत मिला कि कोई बड़ा भूकंप इस आपदा की वजह नहीं था, बल्कि ग्लेशियर और चट्टानों के टूटने से पैदा हुई ऊर्जा ने भूकंपीय संकेत पैदा किए थे.

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नदी का जलस्तर सिर्फ 30 मिनट में 9 मीटर बढ़ा

इस घटना की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक प्रभावित नदी का जलस्तर करीब 30 मिनट के भीतर 9 मीटर तक बढ़ गया. इतनी तेजी से आया पानी अपने साथ चट्टान, मिट्टी, पेड़ और दूसरे मलबे को बहाता हुआ नीचे के इलाकों में पहुंचा.

जलवायु परिवर्तन ने बढ़ाया खतरा?

वैज्ञानिकों का कहना है कि इस खास घटना को सीधे तौर पर जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ बताने के लिए अभी और स्टडी की जरूरत है, लेकिन हिमालय में बढ़ता तापमान ग्लेशियरों और पर्माफ्रॉस्ट को अस्थिर कर रहा है. इससे ग्लेशियर टूटने, चट्टानों के खिसकने और अचानक बाढ़ आने का खतरा बढ़ सकता है.

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