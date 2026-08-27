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नेपाल की तबाही में किस देश के कितने लोग हैं गायब? भारत का क्या है आंकड़ा

नेपाल में बुधवार को विशाल ग्लेशियर के टूटने के बाद भोटेकोशी नदी में बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है. इस हादसे में नेपाल को भारी नुकसान हुआ है और पर्यटन के लिए मशहूर देश में आधिकारिक तौर पर 644 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि असली आंकड़ा हजारों में हो सकता है.

Written by: Arun Kumar
Updated: August 27, 2026, 3:37 PM IST
Nepal Flash Flood IANS
नेपाल की तबाही में कितने लापता? @IANS
  • नेपाल के टूरिज्म बोर्ड ने 644 लापता लोगों की सूची की जारी
  • सबसे में सबसे ज्यादा 178 भारत के नागरिक हैं लापता
  • लापता लोगों की लिस्ट में नेपाल से भी 127 लोगों का नाम
  • 21 भारतीय नागरिकों को बचाया गया, सभी तमिलनाडु से

नेपाल इन दिनों इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक का सामना कर रहा है. बुधवार को यहां अचानक ग्लेशियर टूटने से भोटेकोशी नदी में सैलाब सब कुछ बहाकर ले गया. यह सैलाब इतना ताकतवर था कि इस हादसे में उसने अपने रास्ते में आने वाले घरों, पुलों, गाड़ियों और नेपाल के पावर प्रोजेक्ट्स को तिनके की तरह बहा दिया. इस हादसे में अब तक 270 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. यह आंकड़ा नेपाल पुलिस ने जारी किया है. देश में राहत और बचाव का कार्य जारी है. नेपाल ने राहत और बचाव के कामों में 4050 लोगों की टीम को लगा रखा है. इस हादसे में लापता लोगों को लेकर नेपाल पर्यटन बोर्ड (NTB) ने लापता लोगों की सूची जारी है.

NTB ने की लापता लोगों की सूची जारी

इस सूची में नेपाल पर्यटन बोर्ड (NTB) ने नेपाल के उत्तरी जिले रसुवा में गायब हुए लोगों को लेकर दिया है. इसके मुताबिक नेपाली और विदेशी सैलानियों समेत कुल 644 लोग लापता हैं. इस लिस्ट के मुताबिक, गायब हुए लोगों में नेपाल के अलावा बाकी 32 देशों के नागरिक शामिल हैं, जिनका अभी तक कोई अता-पता हीं है. इस हादसे को हुए करीब 30 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और अभी तक उनसे किसी भी तरह का संपर्क नहीं हो पाया है. NBT ने इस सूची में 27 अगस्त 2026 दोपहर 12 बजे तक का आंकड़ा दिया है.

और पढ़ें: ग्लेशियर टूटा या भूकंप से हुआ विनाश? जानिये क्या है नेपाल में जल प्रलय की असली वजह

NTB List on Missin People

नेपाल टूरिज्म बोर्ड द्वारा जारी बाढ़ में लापता लोगों की लिस्ट

लापता लोगों में सबसे ज्यादा भारतीय

इस लिस्ट के मुताबिक, इस हादसे में गायब हुए लोगों में सबसे ज्यादा 178 लोग भारत से हैं. इसके बाद नेपाल से 127 लोग शामिल हैं. नंबर 3 पर अमेरिका है, जिसके 65 नागरिक लापता हैं. इसके बाद यूक्रेन से 53, मलेशिया से 51, ऑस्ट्रेलिया से 35, ब्रिटेन से 33, कनाडा से 25 के बाद अन्य 25 देशों का आंकड़ा इकाई की में है.

इन देशों के नागरिक भी लापता

इस सूची में बेलारूस से 1, बेल्जियम-3, बुल्गारिया-1, फिनलैंड-1, फ्रांस- 4, जर्मनी-8, हंगरी-1, इटली- 2, आयरलैंड, इजरायल-1, जापान- 5, कजाकिस्तान- 2, लताविया- 6, लिथुआनिया- 1, नीदरलैंड्स- 2, न्यूजीलैंड- 5, फिलीपींस-1, पुर्तगाल-2, रूस- 8, सर्बिया- 1, सिंगापुर- 9, साउथ अफ्रीका-6, स्पेन- 3, स्वीडन- 1, स्विट्जरलैंड-1 नागरिक शामिल हैं.

21 भारतीयों को बचाया

इस बीच रणधीर जायसवाल ने बताया कि नेपाल में अभी तक 21 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है. ये सभी तमिलनाडु से हैं, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा पर वहां पहुंचे थे.

भारत दे रहा मदद

भारत यहां राहत और बचाव के काम में मदद दे रहा है और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया, ‘हमने जो मदद दी है, उसके तहत काठमांडू के लिए मानवीय सहायता लेकर दो विमान भेजे गए हैं. हवाई मार्ग से भेजी गई इन दो खेपों में कुल मिलाकर 8 टन दवाएं और 1 टन खाद्य सामग्री शामिल है. भारत ने नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए कुल 47.5 टन आपातकालीन सामग्री भेजी है.’

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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