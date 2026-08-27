नेपाल की तबाही में किस देश के कितने लोग हैं गायब? भारत का क्या है आंकड़ा

नेपाल इन दिनों इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक का सामना कर रहा है. बुधवार को यहां अचानक ग्लेशियर टूटने से भोटेकोशी नदी में सैलाब सब कुछ बहाकर ले गया. यह सैलाब इतना ताकतवर था कि इस हादसे में उसने अपने रास्ते में आने वाले घरों, पुलों, गाड़ियों और नेपाल के पावर प्रोजेक्ट्स को तिनके की तरह बहा दिया. इस हादसे में अब तक 270 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. यह आंकड़ा नेपाल पुलिस ने जारी किया है. देश में राहत और बचाव का कार्य जारी है. नेपाल ने राहत और बचाव के कामों में 4050 लोगों की टीम को लगा रखा है. इस हादसे में लापता लोगों को लेकर नेपाल पर्यटन बोर्ड (NTB) ने लापता लोगों की सूची जारी है.
इस सूची में नेपाल पर्यटन बोर्ड (NTB) ने नेपाल के उत्तरी जिले रसुवा में गायब हुए लोगों को लेकर दिया है. इसके मुताबिक नेपाली और विदेशी सैलानियों समेत कुल 644 लोग लापता हैं. इस लिस्ट के मुताबिक, गायब हुए लोगों में नेपाल के अलावा बाकी 32 देशों के नागरिक शामिल हैं, जिनका अभी तक कोई अता-पता हीं है. इस हादसे को हुए करीब 30 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और अभी तक उनसे किसी भी तरह का संपर्क नहीं हो पाया है. NBT ने इस सूची में 27 अगस्त 2026 दोपहर 12 बजे तक का आंकड़ा दिया है.
इस लिस्ट के मुताबिक, इस हादसे में गायब हुए लोगों में सबसे ज्यादा 178 लोग भारत से हैं. इसके बाद नेपाल से 127 लोग शामिल हैं. नंबर 3 पर अमेरिका है, जिसके 65 नागरिक लापता हैं. इसके बाद यूक्रेन से 53, मलेशिया से 51, ऑस्ट्रेलिया से 35, ब्रिटेन से 33, कनाडा से 25 के बाद अन्य 25 देशों का आंकड़ा इकाई की में है.
इस सूची में बेलारूस से 1, बेल्जियम-3, बुल्गारिया-1, फिनलैंड-1, फ्रांस- 4, जर्मनी-8, हंगरी-1, इटली- 2, आयरलैंड, इजरायल-1, जापान- 5, कजाकिस्तान- 2, लताविया- 6, लिथुआनिया- 1, नीदरलैंड्स- 2, न्यूजीलैंड- 5, फिलीपींस-1, पुर्तगाल-2, रूस- 8, सर्बिया- 1, सिंगापुर- 9, साउथ अफ्रीका-6, स्पेन- 3, स्वीडन- 1, स्विट्जरलैंड-1 नागरिक शामिल हैं.
Update on Indian nationals rescued in Nepal.
21 Indian nationals from Tamil Nadu, who travelled for the Kailash Mansarovar Yatra, have been rescued in Nepal.
Details below ⬇️ pic.twitter.com/zOWUtB30A2
— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) August 27, 2026
इस बीच रणधीर जायसवाल ने बताया कि नेपाल में अभी तक 21 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है. ये सभी तमिलनाडु से हैं, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा पर वहां पहुंचे थे.
#WATCH | Delhi: MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, “The assistance that we have provided, two aircraft with humanitarian assistance have been sent to Kathmandu… Eight tons of medicine and one ton of food items in total across the two departures by air, India has sent 47.5… pic.twitter.com/yQeC7gPyTv
— ANI (@ANI) August 27, 2026
भारत यहां राहत और बचाव के काम में मदद दे रहा है और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया, ‘हमने जो मदद दी है, उसके तहत काठमांडू के लिए मानवीय सहायता लेकर दो विमान भेजे गए हैं. हवाई मार्ग से भेजी गई इन दो खेपों में कुल मिलाकर 8 टन दवाएं और 1 टन खाद्य सामग्री शामिल है. भारत ने नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए कुल 47.5 टन आपातकालीन सामग्री भेजी है.’
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