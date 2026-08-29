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Nepal Flood: नेपाल में बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 579 पहुंचा, 2500 से ज्यादा लोग लापता, जिनमें 320 भारतीय

Nepal Flash Floods: नेपाल-तिब्बत बॉर्डर पर ग्लेशियर फटने से भोटेकोशी नदी में अचानक आई बाढ़ से मची तबाही ने दुनिया को झकझोर दिया है. यहां राहत और बचाव के काम जुटे लोगों को लगातार शव मिल रहे हैं, जिससे मरने वालों के आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है.

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नेपाल बाढ़ के लाइव अपडेट्स @IANS

Nepal Flash Floods: नेपाल-तिब्बत बॉर्डर पर ग्लेशियर फटने के बाद नेपाल की भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ सबकुछ लील गई. यहां राहत और बचाव के काम में जुटी टीमों को लगातार शव मिल रहे हैं, जिससे मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है. अब तक 579 शव मिल चुके हैं, जबकि अभी 2500 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबरें हैं. लापता लोगों में 320 भारतीय भी शामिल हैं.

इस बीच नेपाल ने अब राहत और बचाव के काम के लिए हामी भर दी है. इससे पहले उसे जब विदेशी देशों से मदद का ऑफर मिला तो उसने यह कहकर मना कर दिया था कि नेपाली रेस्क्यूअर्स राहत और बचाव का काम करने में पूरी तरह सक्षम हैं और वे इस स्थिति को संभाल लेंगे. ऐसे में हम विदेशी टीमों को यहां राहत और बचाव के काम में आने की इजाजत नहीं देंगे.

लेकिन जब इस हादसे में जिन देशों के नागरिक लापता हैं उनकी ओर से कूटनीतिक दबाव बढ़ा तो नेपाल मदद लेने के लिए राजी हो गया है. नेपाल सरकार ने इस संबंध में विदेशों से सीमित मदद लेने की हामी भर दी है. वह ये मदद खासतौर से टनर रेस्क्यू, डीएनए टेस्टिंग और फॉरेंसिक जांच के कामों में लेगा.