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Nepal Flood: नेपाल में बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 579 पहुंचा, 2500 से ज्यादा लोग लापता, जिनमें 320 भारतीय

Nepal Flash Floods: नेपाल-तिब्बत बॉर्डर पर ग्लेशियर फटने से भोटेकोशी नदी में अचानक आई बाढ़ से मची तबाही ने दुनिया को झकझोर दिया है. यहां राहत और बचाव के काम जुटे लोगों को लगातार शव मिल रहे हैं, जिससे मरने वालों के आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है.

Written by: Arun Kumar
Updated: August 29, 2026 8:20 AM IST
Nepal Flood IANS
नेपाल बाढ़ के लाइव अपडेट्स @IANS

Nepal Flash Floods: नेपाल-तिब्बत बॉर्डर पर ग्लेशियर फटने के बाद नेपाल की भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ सबकुछ लील गई. यहां राहत और बचाव के काम में जुटी टीमों को लगातार शव मिल रहे हैं, जिससे मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है. अब तक 579 शव मिल चुके हैं, जबकि अभी 2500 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबरें हैं. लापता लोगों में 320 भारतीय भी शामिल हैं.

इस बीच नेपाल ने अब राहत और बचाव के काम के लिए हामी भर दी है. इससे पहले उसे जब विदेशी देशों से मदद का ऑफर मिला तो उसने यह कहकर मना कर दिया था कि नेपाली रेस्क्यूअर्स राहत और बचाव का काम करने में पूरी तरह सक्षम हैं और वे इस स्थिति को संभाल लेंगे. ऐसे में हम विदेशी टीमों को यहां राहत और बचाव के काम में आने की इजाजत नहीं देंगे.

और पढ़ें: बाढ़ के बाद 11 देशों की मदद ठुकराई, अब नेपाल ने लिया यू-टर्न, आखिर क्यों बदला फैसला- Explained

लेकिन जब इस हादसे में जिन देशों के नागरिक लापता हैं उनकी ओर से कूटनीतिक दबाव बढ़ा तो नेपाल मदद लेने के लिए राजी हो गया है. नेपाल सरकार ने इस संबंध में विदेशों से सीमित मदद लेने की हामी भर दी है. वह ये मदद खासतौर से टनर रेस्क्यू, डीएनए टेस्टिंग और फॉरेंसिक जांच के कामों में लेगा.

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    Nepal Flash Floods: VIDEO: कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने नेपाल में फंसे कर्नाटक के लोगों से बातचीत की और उनकी सुरक्षित घर वापसी का भरोसा दिलाया.
    मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह निर्देश भी दिए कि वे दिल्ली पहुंचने वाले कर्नाटक के सभी लोगों के रहने का इंतजाम भी करें. इसके बाद ये लोग बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे.

  • Aug 29, 2026 7:54 AM IST
    Nepal Flash Floods: नेपाल में आई बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों के संबंध में भारतीय विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है. रात 10 बजे तक के अपडेट के अनुसार,
    84 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जिनमें से 21 तमिलनाडु से थे, जो भारत लौट आए हैं. 63 लोग त्रिशुली-1 प्रोजेक्ट में कार्यरत हैं.
    149 लोग चीन से सुरक्षित नेपाल लौट आए हैं.
    करीब 400 लोग चीन में सुरक्षित हैं. हमारा दूतावास उनसे संपर्क में है और उनके सुरक्षित लौटने पर काम कर रहा है.
    320 लोग लापता हैं, जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है.

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Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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