नेपाल आपदा LIVE: बाढ़ का तांडव- 160 लोगों की मौत, 1000 से ज्यादा लापता, बचाव अभियान जारी

Nepal Flash Floods Live: नेपाल-तिब्बत बॉर्डर पर ग्लेशियर के अचानक टूटने से भारी तबाही हो गई है. नेपाल की भोटेकोशी नदी में मिनटों में ही इतना पानी आ गया कि वह पल भर में अपने साथ सब कुछ तिनके की तरह बहाकर ले गया. यहां जानमाल का भारी नुकसान हुआ है और इस मुश्किल घड़ी में भारत भी अपने पड़ोसी देश की मदद के लिए आगे आया है. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) ने इस आपदा के कारण का पता लगा लिया है. उसने एक रिपोर्ट में बताया कि इस विनाशकारी घटना के पीछे भूकंप नहीं, बल्कि ग्लेशियर का अचानक टूटना मुख्य कारण था. इस त्रासदी में अब तक 160 लोगों के मारे जाने की खबरे है, जबकि 1000 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं. यहां राहत और बचाव अभियान चलाया जारी है.
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