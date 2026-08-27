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नेपाल आपदा LIVE: बाढ़ का तांडव- 160 लोगों की मौत, 1000 से ज्यादा लापता, बचाव अभियान जारी

Nepal Flash Floods Live: नेपाल-तिब्बत बॉर्डर पर बुधवार को अचानक आई बाढ़ से भारी तबाही मच गई. अब तक 160 लोगों के मौत की खबर है, जबकि 1000 से ज्यादा लोग लापता हैं.

Written by: Arun Kumar
Published: August 27, 2026, 8:35 AM IST
Nepal Flash Flood
नेपाल बाढ़ LIVE अपडेट्स @IANS

Nepal Flash Floods Live: नेपाल-तिब्बत बॉर्डर पर ग्लेशियर के अचानक टूटने से भारी तबाही हो गई है. नेपाल की भोटेकोशी नदी में मिनटों में ही इतना पानी आ गया कि वह पल भर में अपने साथ सब कुछ तिनके की तरह बहाकर ले गया. यहां जानमाल का भारी नुकसान हुआ है और इस मुश्किल घड़ी में भारत भी अपने पड़ोसी देश की मदद के लिए आगे आया है. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) ने इस आपदा के कारण का पता लगा लिया है. उसने एक रिपोर्ट में बताया कि इस विनाशकारी घटना के पीछे भूकंप नहीं, बल्कि ग्लेशियर का अचानक टूटना मुख्य कारण था. इस त्रासदी में अब तक 160 लोगों के मारे जाने की खबरे है, जबकि 1000 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं. यहां राहत और बचाव अभियान चलाया जारी है.

और पढ़ें: नेपाल 'जल प्रलय' में 157 की मौत, 400 से ज्यादा टूरिस्ट लापता, दोबारा बाढ़ का मंडराया खतरा, लेटस्ट अपडेट

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  • Aug 27, 2026 9:10 AM IST

    Nepal Flash Floods Live: कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा में ईशा फाउंडेशन से जुड़े श्रद्धालु और स्वयंसेवक भी लापता हैं. ईशा पवित्र यात्रा की संयोजक मां गंभीरी ने बताया, ‘इस भीषण बाढ़ के चलते हम अभी तक अपने लोगों से कोई संपर्क नहीं साध पाए हैं. संचार की सभी लाइनें ठप्प हैं और हम किसी के पास भी मैदान पर नहीं पहुंच सकते. हम बस प्रशासन से कुछ भी जानकारी मिलने का इंतजार कर रहे हैं.’

  • Aug 27, 2026 9:03 AM IST
    Nepal Flash Floods Live: इस आपदा में 133 भारतीय नागरिकों के लापता होने के अलावा अन्य विदेशी नागरिक भी लापता हैं. विदेशी नागरिकों के लापता होने का यह आंकड़ा इस प्रकार है-
    अमेरिका: 47
    ऑस्ट्रेलिया: 34
    ब्रिटेन: 33
    कनाडा: 24
    साउथ अफ्रीका: 6
    साउथ कोरिया: 8
    मलेशिया: 19
    यूक्रेन: 7
    सिंगापुर: 6
    न्यूजीलैंड: 5
    जापान: 5
    जर्मनी: 4
    फ्रांस: 3
    स्पेन: 2
  • Aug 27, 2026 8:59 AM IST

    Nepal Flash Floods Live: नेपाल में आई इस बाढ़ में 133 भारतीय नागरिक भी लापता हैं. इनमें से ज्यादातर कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर यहां पहुंचे थे.

  • Aug 27, 2026 8:55 AM IST

    Nepal Flash Floods Live: नेपाल में बाढ़ से हुई तबाही के बाद भारतीय वायुसेना ने 10 टन जरूर राहत सामग्री और अन्य मेडिकल सुविधाओं से लैस अपना C-130J विमान नेपाल भेजा है. इसके अलावा दो अन्य विमान C-17 और C-130 को राहत और बचाव के काम के लिए रवाना किया जाएगा.

  • Aug 27, 2026 8:51 AM IST

    Nepal Flash Floods Live: नेपाल इन दिनों ग्लेशियर के टूटने से आई भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है. बुधवार को यहां अचानक भोटेकोशी नदी में भारी बाढ़ आ गई, जो तिनके की तरह अपने साथ सब कुछ बहाकर ले गई. इस भीषण आपदा में अब तक 160 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 1000 से ज्यादा लोग लापता हैं.

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Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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