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Nepal Floods: नेपाल में अब तक 469 लोगों की मौत- 1400 अभी भी लापता, जिनमें 290 भारतीय

Nepal Flash Floods: नेपाल-तिब्बत बॉर्डर पर ग्लेशियर फटने से भोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ ने भारी तबाही मचाकर रख दी है. हादसे का आज तीसरा दिन है और प्रभावित इलाकों में शवों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है.

Written by: Arun Kumar
Updated: August 28, 2026, 8:36 AM IST
Nepal Flash Flood LIVE Ians
नेपाल बाढ़ के लाइव अपडेट्स @IANS

Nepal Flash Floods: नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर बसे रसुवा समेत कई इलाकों में आई बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है.यहां बुधवार सुबह ग्लेशियर फटने के बाद भोटेकोशी नदी में जल प्रलय आ गई. यह भीषण बाढ़ अपने साथ सबकुछ बहाकर ले गई.अब तक इस हादसे में 392 लोगों की मौत की खबर है, जबकि राहत और बचाव के कामों में लगे संगठनों को लगातार शव मिल रहे हैं. इस बीच भारत समेत दुनिया के कई देश नेपाल को हर संभव राहत और वित्तीय सहायता भेज रहे हैं. भारत अब तक राहत और बचाव के लिए अपनी तीसरी खेप भेज रहा है. इस हादसे में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक भी शामिल हैं. विदेश मंत्रालय ने गुरुवार देर शाम तक बताया था कि इस आपदा में अभी तक 290 भारतीय नागरिक ऐसे हैं, जिनसे संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि त्रिशूली-1 प्रोजेक्ट पर कार्यरत 63 लोगों और 21 भारतीय सैलानियों का रेस्क्यू भी किया जा चुका है.

और पढ़ें: बाढ़ के बाद अब नेपाल की तरफ आ रही 'महा तबाही', फटने को तैयार इस झील का पानी, अगले 72 घंटे भारी

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  • Aug 28, 2026 8:35 AM IST
    Nepal Flash Floods: नेपाल में बढ़ा मौत का आंकड़ा
    गृह मंत्रालय की आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया शाखा (NEOC) ने शुक्रवार सुबह 7.30 बजे नया अपडेट दिया है. इसेक मुताबिक अब रसुवा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 469 हो गई है, 977 लोग भी लापता हैं.
  • Aug 28, 2026 8:14 AM IST

    Nepal Flash Floods: DRDO के पूर्व चेयरमैन जी. सतीश रेड्डी भी अपने परिवार संग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर थे. वह MSR चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित कैलाश मानसरोवर की इस पवित्र पर 45 सदस्यीय दल के साथ थे और ये सभी सुरक्षित हैं. ट्रस्ट ने बताया कि सभी ने कैलाश की परिक्रमा पूरी कर ली है और वापसी कर रहे हैं. पहले जिस कीरुंग रास्ते से उन्हें लौटना था अब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के चलते चीन और तिब्बत के अधिकारियों ने उनका यह रास्ता बदल दिया है.

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Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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