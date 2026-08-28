Nepal Floods: नेपाल में अब तक 469 लोगों की मौत- 1400 अभी भी लापता, जिनमें 290 भारतीय

Nepal Flash Floods: नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर बसे रसुवा समेत कई इलाकों में आई बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है.यहां बुधवार सुबह ग्लेशियर फटने के बाद भोटेकोशी नदी में जल प्रलय आ गई. यह भीषण बाढ़ अपने साथ सबकुछ बहाकर ले गई.अब तक इस हादसे में 392 लोगों की मौत की खबर है, जबकि राहत और बचाव के कामों में लगे संगठनों को लगातार शव मिल रहे हैं. इस बीच भारत समेत दुनिया के कई देश नेपाल को हर संभव राहत और वित्तीय सहायता भेज रहे हैं. भारत अब तक राहत और बचाव के लिए अपनी तीसरी खेप भेज रहा है. इस हादसे में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक भी शामिल हैं. विदेश मंत्रालय ने गुरुवार देर शाम तक बताया था कि इस आपदा में अभी तक 290 भारतीय नागरिक ऐसे हैं, जिनसे संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि त्रिशूली-1 प्रोजेक्ट पर कार्यरत 63 लोगों और 21 भारतीय सैलानियों का रेस्क्यू भी किया जा चुका है.
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