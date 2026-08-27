नेपाल बाढ़: 160 मौतों से मचा हाहाकार, कई पुल-हाइड्रोपावर हुए तबाह, भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ

Nepal Flood Update: नेपाल में भीषण फ्लैश फ्लड से भारी तबाही मची है. 160 लोगों की मौत और करीब 500 लोग लापता हैं. भारत ने पड़ोसी देश को 10 टन राहत सामग्री और जरूरी दवाएं भेजीं हैं.

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नेपाल आर्मी, आर्म्ड पुलिस फोर्स और नेपाल पुलिस की टीमें कल से प्रभावित इलाकों में काम कर रही हैं. (Photo Made From AI)

नेपाल में फ्लैश फ्लड में 160 लोगों की मौत हो गई

करीब 500 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें 133 भारतीय हैं

फ्लैश फ्लड में 19 मोटरेबल ब्रिज और 8 हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट तबाह हो गए

भारत ने नेपाल को 10 टन राहत सामग्री और दवाएं भेजीं

बुधवार को नेपाल में आई भीषण फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचा दी है. नेपाल पुलिस के मुताबिक, इस आपदा में अब तक 160 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 500 करीब लोग लापता बताए जा रहे हैं. लापता लोगों में 133 भारतीय और 37 NRI शामिल हैं. जानकारी के अनुसार, करीब 50 भारतीय कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे. इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका समेत दो दर्जन से ज्यादा देशों के पर्यटक भी लापता हैं. अलग-अलग जगहों से करीब 100 लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया है.

तिब्बत में आए भूकंप के बाद नेपाल में आई बाढ़?

नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 8:37 बजे तिब्बत क्षेत्र में भूकंप आया. इसके तीन मिनट बाद ही फ्लैश फ्लड की खबर सामने आई. ऐसी आशंका है कि भूकंप के झटकों से ग्लेशियल आउटबर्स्ट या नदी के रास्ते में भूस्खलन हुआ, जिससे अचानक पानी का बड़ा सैलाब आया. भोटे कोशी नदी में आया यह पानी रसुवा और धादिंग से होते हुए त्रिशूली नदी में पहुंचा और फिर नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनाहूं और नवलपरासी ईस्ट तक फैल गया. हालांकि, नेपाल के जल विज्ञान और मौसम विभाग ने कहा कि रसुवा में यह बाढ़ बारिश की वजह से नहीं आई थी.

This is no cinematic scene; it’s the spectacle of devastation caused by the floods that struck Nepal, #Nepal pic.twitter.com/l00Bbo1Bys — Alexander Potts (@AlexanderPottsq) August 26, 2026

लगातार सर्च और रेस्क्यू कर रहीं नेपाल आर्मी और पुलिस

बाढ़ के बाद, नेपाल सरकार ने तुरंत बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. नेपाल आर्मी, आर्म्ड पुलिस फोर्स और नेपाल पुलिस की टीमें कल से प्रभावित इलाकों में काम कर रही हैं. नेपाल आर्मी ने सर्च और रेस्क्यू के लिए अपने 12 हेलिकॉप्टर लगाए हैं. वहीं त्रिशूली में सेना ने मेडिकल सेंटर भी बनाया है, जहां घायलों का इलाज किया जा रहा है. सरकार ने लोगों से नदियों से दूर रहने और सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है. न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, इस बाढ़ में 19 मोटरेबल पुल बह गए और 42 किलोमीटर लंबी सड़क भी क्षतिग्रस्त हुई है. करीब 8 चालू हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट और पांच निर्माणाधीन परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंचा है.

133 भारतीयों लापता, नेपाल बाढ़ में चीन के लोग भी प्रभावित

नेपाल घूमने गए भारतीय नागरिकों को लेकर भी चिंता बढ़ गई है. बताया जा रहा है कि Isha Foundation के 77 सदस्य एक इमिग्रेशन सेंटर पर मौजूद थे और उनसे संपर्क नहीं हो पाया है. तमिलनाडु के तंजावुर से 37 पर्यटकों के लापता होने की बात भी खबर है. भारतीय दूतावास काठमांडू ने प्रभावित भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. बाढ़ से प्रभावित लोग +977 985 131 6807 और +977 970 910 7500 पर संपर्क कर सकते हैं. नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने भी मदद के लिए टोल-फ्री नंबर 1234, हॉटलाइन 1144 और टूरिस्ट पुलिस नंबर 9851289445 जारी किए हैं. इसके अलावा, चीन की तरफ भी तीन मौतों और 265 लोगों के लापता होने की जानकारी सामने आई है.

Scary visuals of flash floods in Nepal. pic.twitter.com/2wKHrX6tFn — Piyush Rai (@Benarasiyaa) August 26, 2026

नेपाल की मदद के लिए आगे आया भारत

नेपाल की इस मुश्किल घड़ी में भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है. भारत ने पड़ोसी देश को 10 टन मानवीय सहायता और जरूरी मेडिकल सप्लाई नेपाल भेजी. भारतीय वायुसेना का C-130J विमान अस्थायी आश्रय सामग्री, कंबल, हाइजीन किट, सोलर लैंप और जरूरी दवाएं लेकर पहुंचा. आगे C-17 और C-130 विमानों से और राहत सामग्री भेजने और बचाव के लिए हेलिकॉप्टर तैनात करने की भी तैयारी है. इससे पहले पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बलेंद्र शाह से फोन पर बात कर जानमाल के नुकसान पर दुख जताया और हर संभव मानवीय सहायता का भरोसा दिया.