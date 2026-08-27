क्या नेपाल की तबाही के पीछे चीन का है हाथ? उठ रहे सवालों के बीच बीजिंग ने दिया जवाब

नेपाल में भीषण फ्लैश फ्लड के बाद चीन पर समय रहते बाढ़ की चेतावनी नहीं देने का आरोप लगा है. इस पर चीन के राजदूत का बयान सामने आया है, आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

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नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या 175 बताई जा रही है. {Photo from IANS)

नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद चीन पर गंभीर सवाल उठे हैं

हालांकि, चीनी राजदूत ने आरोपों पर चुप्पी साधी

नेपाल बाढ़ में अब तक 175 मौतें हुई, राहत-बचाव अभियान जारी है

चीन में भी 265 लोगों के लापता होने का दावा किया गया

Nepal Flood Update: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद अब प्राकृतिक आपदा के साथ-साथ चीन को लेकर भी चर्चा हो रही है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नेपाल के पत्रकारों के एक ग्रुप ने आरोप लगाया है कि चीन ने बाढ़ के खतरे की जानकारी नेपाल को नहीं दी. पत्रकारों का कहना है कि अगर पहले से पता होता, तो सीमावर्ती इलाकों में लोगों को सुरक्षित निकालने और नुकसान कम करने की कोशिश की जा सकती थी. इस बीच, नेपाल में चीन के राजदूत झांग माओमिंग ने प्रतिक्रिया दी.

आरोपों पर चीनी राजदूत ने क्या कहा?

चीनी राजदूत झांग माओमिंग ने ग्यिरोंग-रसुवागढ़ी सीमा क्षेत्र में हुई प्राकृतिक आपदा पर दुख जताया. उन्होंने कहा कि इस हादसे में चीन और नेपाल दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोगों की जान गई और भारी नुकसान हुआ है. चीनी राजदूत ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि इस मुश्किल वक्त में चीन नेपाल के साथ मजबूती से खड़ा है.

उनके मुताबिक, चीन की तरफ भी आपदा से काफी नुकसान हुआ है. लेकिन इसके बावजूद बीजिंग ने नेपाल के लिए आपातकालीन राहत सामग्री और आर्थिक सहायता का इंतजाम किया है. उन्होंने भरोसा दिया कि चीन आगे भी नेपाल को मदद देने की कोशिश करेगा.

राजदूत ने नहीं दिया सीधा जवाब

लेकिन, चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि – चीन ने नेपाल को बाढ़ के खतरे की जानकारी समय रहते दी थी या नहीं? नेपाली पत्रकारों द्वारा लगाए गए आरोप पर चीनी राजदूत ने सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया. उनका बयान चीन की ओर से दी जा रही राहत और आर्थिक सहायता पर केंद्रित रहा. बता दें कि ग्यिरोंग-रसुवागढ़ी इलाका दोनों देशों के बीच एक सीमा क्षेत्र है. ऐसे में बाढ़ के बाद सूचना देना, आपदा प्रबंधन और समय पर चेतावनी को लेकर उठे सवाल अब इस प्राकृतिक आपदा को कूटनीतिक बहस से भी जोड़ रहे हैं.

नेपाल बाढ़ में अब तक 175 मौतें, चीन में 265 लापता

बता दें नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या 175 बताई जा रही है. वहीं चीन की तरफ 265 लोगों के लापता होने का दावा किया जा रहा है. यानी हिमालयी सीमा क्षेत्र में आई इस बाढ़ ने दोनों देशों में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है. प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है. चीन और नेपाल दोनों ही तरफ सुरक्षाबल और राहत टीमें लोगों को सुरक्षित निकालने और नुकसान का आकलन करने में जुटी हैं.