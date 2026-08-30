Nepal Flood Live: नेपाल में बाढ़ से 700 से ज्यादा मौतें, 2500 लोग अब भी लापता...राहत कैंपों में जरूरी सामान की कमी

Nepal Flood: नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद हालात बेहद खराब बने हुए हैं. नेपाल और चीन के तिब्बत क्षेत्र से मिली जानकारी के मुताबिक, अब तक 768 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 3,048 लोग लापता बताए जा रहे हैं. बचाव दल लगातार मलबे और मुश्किल मौसम के बीच लोगों की तलाश कर रहे हैं.
नेपाल-चीन सीमा से लगे तिब्बत के कई इलाकों में भी बाढ़ ने भारी नुकसान किया है. चीन के सरकारी प्रसारक सीसीटीवी के अनुसार, तिब्बत में 546 लोग लापता हैं और 16 लोगों की मौत हुई है. इनमें 261 विदेशी नागरिक शामिल हैं. इस इलाके में कई गांव मौजूद हैं, लेकिन विदेशी पत्रकारों की पहुंच सीमित होने के कारण वहां हुए नुकसान की स्वतंत्र रूप से पूरी जानकारी सामने नहीं आ पा रही है. इससे राहत और बचाव की स्थिति को समझना मुश्किल बना हुआ है.
बाढ़ और मलबे के बाद कई हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की सुरंगों में 100 से ज्यादा मजदूर फंसे होने की आशंका है. नेपाल की सेना ने त्रिशूली-3ए हाइड्रोपावर साइट की एक सुरंग में पाइप पहुंचाकर हवा भेजने की कोशिश शुरू की. हालांकि रातभर हुई बारिश और बढ़ते नदी के पानी ने बचाव अभियान मुश्किल कर दिया. इन मजदूरों के अलावा हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट से जुड़े करीब 933 लोग लापता बताए गए हैं. भारत ने 11 सदस्यीय खास बचाव टीम भेजी है, जबकि चीन ने भी 9 सदस्यीय सुरंग बचाव टीम भेजी है.
बचाव अभियान के बीच एक और परेशानी सामने आई है. नेपाल-तिब्बत सीमा के पास भूस्खलन के बाद एक नई झील बनने लगी है. यह जगह पहले सूख चुकी एक झील से करीब 2.8 किलोमीटर दूर है. पुरानी झील ने पहले ही बचाव कार्यों के लिए खतरा पैदा किया था. नई झील बनने की खबर के बाद आसपास मौजूद बचावकर्मियों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया. विशेषज्ञ अब हालात का जायजा ले रहे हैं ताकि किसी और बड़े खतरे को रोका जा सके.
नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कहा है कि इस आपदा के बाद देश को दोबारा खड़ा करने में अरबों डॉलर खर्च हो सकते हैं. नेपाल ने दूसरे देशों से आर्थिक मदद और खास बचाव उपकरणों की मांग की है. इनमें भारी सामान उठाने वाले ड्रोन, डीएनए टेस्टिंग किट और शवों को सुरक्षित रखने वाले फ्रीजर शामिल हैं. अमेरिका और कनाडा ने करीब 3.6-3.6 मिलियन डॉलर की मदद देने की बात कही है. ब्रिटेन ने 6.8 मिलियन डॉलर और संयुक्त राष्ट्र ने 2.5 मिलियन डॉलर की आपात मदद देने का ऐलान किया है.
अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक, बुधवार को चीन-नेपाल सीमा के ऊंचे पहाड़ी इलाके में ग्लेशियर टूटने से मलबे और पानी का तेज बहाव नीचे आया, जिससे यह तबाही हुई. चीन की सरकारी एजेंसी शिन्हुआ ने भी बताया कि विशेषज्ञों के अनुसार लिरुंग पीक की दक्षिणी ढलान पर ग्लेशियर टूटने से बर्फ और चट्टानों का बड़ा बहाव आया. संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख ने कहा कि ग्लेशियर टूटने और अचानक आई बाढ़ ने हिमालयी इलाकों की बढ़ती कमजोरी को सामने ला दिया है. रेड क्रॉस के मुताबिक, नेपाल में करीब 93,000 लोग इस आपदा से प्रभावित हो सकते हैं.
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