भीषण तबाही के बाद भी नेपाल ने भारत-चीन की रेस्क्यू टीमों को क्यों कहा ना? जानिये क्या है इसके पीछे की वजह- Explained

Nepal Flash Floods Latest Update: रेस्क्यू में नेपाल का विदेशी मदद नहीं लेने के फैसले के पीछे 2015 का विनाशकारी भूकंप अहम वजह माना जा रहा है. उस समय बड़ी संख्या में विदेशी खोज एवं बचाव दल नेपाल पहुंचे थे. लेकिन इतने सारे दलों को एक साथ संभालने कई मुश्किलें सामने आई थीं.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/world-hindi/nepal-flood-latest-update-nepal-rejects-india-china-rescue-teams-bhotekoshi-flood-2015-earthquake-lesson-here-is-all-details-8511968/ Copy

Nepal Flood: नेपाल में 26 अगस्त को आए 'जल प्रलय' में अब तक 550 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 1500 से ज्यादा लापता हैं.

550 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं.

सबसे ज्यादा लापता विदेशी नागरिकों में 300 से ज्यादा भारतीय शामिल हैं.

नेपाल ने हालांकि विदेशी सरकारों से वित्तीय मदद लेने से इनकार नहीं किया है.

भारत पहले ही नेपाल को 47.5 टन से अधिक राहत सामग्री भेज चुका है.

Nepal Flash Floods Latest Update: नेपाल बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहा है. नेपाल में बुधवार, 26 अगस्त को आए भीषण ‘जल प्रलय’ में अब तक 550 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 1500 से ज्यादा लापता हैं. बाढ़ में लापता लोगों में 500 से ज्यादा विदेशी नागरिक शामिल हैं. इनमें सबसे ज्यादा लापता पर्यटक भारतीय हैं जिनकी संख्या 300 से ज्यादा है. इसके अलावा चीन, अमेरिका, मलेशिया, यूक्रेन, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा समेत कई देशों के नागरिक शामिल हैं. ऐसे मुश्किल हालात में भारत और चीन समेत कई देशों ने नेपाल में अपनी खोज एवं बचाव टीमें भेजने की पेशकश की थी. हालांकि, नेपाल ने इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया. नेपाल का कहना है कि देश की अपनी सुरक्षा एजेंसियां राहत और बचाव अभियान संभालने में सक्षम हैं.

क्या बोले नेपाल के मंत्री?

नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने हालांकि साफ किया कि सरकार ने मित्र देशों या अंतरराष्ट्रीय समुदाय की मदद को पूरी तरह खारिज नहीं किया है. उन्होंने कहा कि जहां विशेष तकनीकी विशेषज्ञता की जरूरत होगी, वहां नेपाल अंतरराष्ट्रीय मदद लेने के लिए तैयार है. खासकर सुरंगों या अन्य जटिल ढांचों में बचाव अभियान के दौरान अतिरिक्त तकनीकी क्षमता की जरूरत पड़ने पर विदेशी सहयोग लिया जा सकता है.

2015 के भूकंप से मिला बड़ा सबक?

नेपाल के इस फैसले के पीछे 2015 का विनाशकारी भूकंप एक अहम वजह माना जा रहा है. उस समय बड़ी संख्या में विदेशी खोज एवं बचाव दल नेपाल पहुंचे थे. लेकिन इतने सारे दलों को एक साथ संभालने, उनके बीच समन्वय करने और संसाधनों का प्रबंधन करने में कई मुश्किलें सामने आई थीं. नेपाल के एक वरिष्ठ विदेश मंत्रालय अधिकारी के मुताबिक, सरकार ने उस अनुभव को ध्यान में रखते हुए इस बार बचाव अभियान को ज्यादा केंद्रीकृत रखने का फैसला किया है. बताया जा रहा है कि नेपाली सेना और पुलिस की सलाह पर यह फैसला लिया गया. दोनों एजेंसियों का मानना है कि देश की अपनी सुरक्षा एजेंसियां अभियान को प्रभावी ढंग से संभाल सकती हैं.

विदेशी रेस्क्यू टीमों को ‘ना’, लेकिन मदद को हां

नेपाल का रुख यह नहीं है कि वह अंतरराष्ट्रीय सहायता नहीं लेना चाहता. बल्कि काठमांडू ने विदेशी सरकारों से वित्तीय मदद प्रधानमंत्री राहत कोष के जरिए एक ही चैनल से भेजने को कहा है. इस अंतर का कारण भी अहम है. अगर अलग-अलग देशों की रेस्क्यू टीमें जमीन पर एक साथ काम करती हैं तो कमांड, लॉजिस्टिक्स और समन्वय से जुड़ी चुनौतियां बढ़ सकती हैं. इसके विपरीत, आर्थिक सहायता मिलने पर नेपाल खुद तय कर सकता है कि संसाधनों का इस्तेमाल कहां और किस जरूरत के लिए किया जाए. विदेश मंत्रालय ने एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (ERT) भी बनाई है. यह टीम विदेशी नागरिकों से जुड़े खोज एवं बचाव, जानकारी के सत्यापन और कांसुलर सहायता के लिए मंत्रालय के भीतर केंद्रीय समन्वय संस्था के रूप में काम करेगी.

भारत ने NDRF भेजने की पेशकश की

भारत उन देशों में शामिल है, जिसने नेपाल में अपनी विशेषज्ञ रेस्क्यू टीम भेजने की पेशकश की थी. बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों के लापता होने या उनसे संपर्क टूटने के बाद नई दिल्ली ने नेपाल से राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) की टीम भेजने की अनुमति मांगी. चीन और कुछ अन्य देशों ने भी इसी तरह के प्रस्ताव दिए हैं. भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह नेपाल सरकार के जवाब का इंतजार कर रहा है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने NDRF टीमों के साथ जरूरी उपकरण भेजने की पेशकश की है, ताकि चल रहे खोज एवं बचाव अभियान में मदद मिल सके और आपदा से प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाई जा सके. उन्होंने कहा कि भारत नेपाल को उसकी जरूरत के मुताबिक हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है.

#WATCH | Delhi: Answering ANI’s question regarding what the government of India is doing for Indian nationals stranded in Nepal amid a flash flood situation there, MEA Official Spokesperson Randhir Jaiswal says, “… Two aircrafts with relief materials have already been sent; we… pic.twitter.com/09kl0025TM — ANI (@ANI) August 28, 2026

भारत ने भेजी राहत सामग्री

भारत पहले ही नेपाल को 47.5 टन से अधिक राहत सामग्री भेज चुका है. इनमें दवाइयां और खाद्य पैकेट शामिल हैं. इसके अलावा भारत ने राहत अभियान और कनेक्टिविटी बहाल करने के लिए बेली ब्रिज और प्रीफैब्रिकेटेड ट्रस ब्रिज उपलब्ध कराने की भी पेशकश की है. अमेरिका, ब्रिटेन और विश्व बैंक ने भी आर्थिक सहायता का ऐलान किया है. वहीं एशियाई विकास बैंक ने नेपाल की आपदा से निपटने की क्षमता, शुरुआती चेतावनी प्रणाली और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक मदद की पेशकश की है.

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने मानवीय सहायता देने की बात कही है. ब्रिटेन के विदेश मंत्री एड मिलिबैंड ने भी बचाव अभियान को लेकर समर्थन व्यक्त किया है और लापता ब्रिटिश नागरिकों के संबंध में अपडेट मांगा है. कुल मिलाकर, नेपाल का संदेश साफ है कि वह विदेशी मदद से दूरी नहीं बना रहा, लेकिन जमीन पर बचाव अभियान की कमान अपने हाथ में रखना चाहता है. साल 2015 के भूकंप के दौरान सामने आई समन्वय संबंधी चुनौतियों ने इस बार काठमांडू के फैसले को काफी हद तक प्रभावित किया है.