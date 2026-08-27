ग्लेशियर टूटा या भूकंप से हुआ विनाश? जानिये क्या है नेपाल में जल प्रलय की असली वजह

नेपाल की भोटेकोशी नदी में अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी. यहां न तो भारी बारिश हुई थी, न भूकंप आया को फिर अचानक पानी का सैलाब आया कैसे इस पर चर्चा हो रही है. आइए जानते हैं फ्लैश फ्लड की पूरी कहानी.

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नेपाल-चीन सीमा के पास काठमांडू के उत्तर में एक तेज और बड़ा झटका महसूस हुआ था. (Photo from AI)

नेपाल में आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई, अब तक 270 मौतों की खबर है

वहीं, 1000 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं

यह बाढ़ भूकंप से नहीं, बल्कि लैंडस्लाइड से पैदा हुई थी

खतरा अभी टला नहीं है, दोबारा बाढ़ का डर है

Nepal Flood: नेपाल-तिब्बत बॉर्डर का रसुवा इलाका बुधवार (26 अगस्त, 2026) को एक ऐसी तबाही का गवाह बना, जो किसी डरावनी कहानी से कम नहीं है. भोटेकोशी नदी में अचानक पानी बढ़ गया और देखते ही देखते पानी के मिट्टी, पत्थर, बर्फ और मलबा सब इसका हिस्सा बन गए. अब तक सामने आए आंकड़ों में 270 मौतों की खबर है, जबकि 1000 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं. सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि बाढ़ से पहले रसुवा में भारी बारिश का कोई अपडेट या अलर्ट नहीं थी, तो फिर अचानक इतनी बड़ी बाढ़ आई कैसे? चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं…

पहले लगा भूकंप है, लेकिन कहानी कुछ और थी

दरअसल, बुधवार सुबह करीब 8:37 बजे नेपाल-चीन सीमा के पास काठमांडू के उत्तर में एक तेज और बड़ा झटका महसूस हुआ था. शुरुआत में इसे 4.4 तीव्रता का भूकंप बताया गया, लेकिन बाद में पता चला कि कोई भूकंप आया ही नहीं था. असल में यह झटका पहाड़ से हुआ लैंडस्लाइड की वजह से महसूस हुआ था. इसके कुछ ही मिनट बाद, बर्फ और चट्टानों का एक बड़ा हिस्सा टूटकर ल्हेंडे खोला नदी में गिर गया. बता दें यह नदी चीन से निकलकर नेपाल में आती है और भोटेकोशी की सहायक नदी है- यानी तबाही यहीं से शुरू हुई थी.

मलबे ने नदी रोकी, फिर अचानक टूट पड़ा सैलाब

ISRO वैज्ञानिकों की सैटेलाइट स्टडी के मुताबिक, ल्हेंडे खोला नदी से करीब 20 किलोमीटर ऊपर बर्फ, चट्टानों और मलबे ने पानी का रास्ता रोक दिया. इससे वहां कुछ समय के लिए एक अस्थायी झील बन गई, लेकिन पानी ज्यादा देर तक एक जगह इकट्ठा नहीं रह पाया. फिर क्या जमा पानी बहुत तेज रफ्तार से नीचे आया और अपने साथ मिट्टी, पत्थर, बर्फ जो रास्ते में आया उसे अपने साथ लेता चला. फिर, करीब 9 बजे यह सैलाब भोटेकोशी में पहुंचा और रसुवागढ़ी, तिमुरे समेत कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया. अब पानी त्रिशूली नदी के रास्ते नुवाकोट और निचले इलाकों की ओर बढ़ा.

These visuals from the floods in Rasuwa, Nepal are absolutely horrific. The scale of the destruction looks unreal, almost like a scene from a disaster movie.The entire Himalayan belt needs to seriously work on better early warning systems for such flash floods. Prayers for… pic.twitter.com/7iiupXXIzT — Nikhil saini (@iNikhilsaini) August 26, 2026

पहाड़ों की वजह से बढ़ा खतरा, डर अब भी बरकरार

बता दें हिमालयी इलाके की खड़ी ढलानें और संकरी घाटियां इस तरह के सैलाब को और खतरनाक बनाती हैं. इस स्थिति में पानी और मलबा तेजी से नीचे उतरता है और रास्ते में आने वाली सड़क, पुल और इमारतों को बहा ले जाता है. बताया गया कि गलछी इलाके में त्रिशूली नदी का जलस्तर करीब 30 मिनट में 9 मीटर तक बढ़ गया. अब सबसे बड़ी चिंता यह है कि ऊपरी हिस्से में अभी भी मलबा जमा है. अगर वहां दोबारा पानी जमा हुआ और अवरोध टूटा, तो दूसरी फ्लैश फ्लड का खतरा पैदा हो सकता है. नेपाल और चीन की एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही हैं और वैज्ञानिक सैटेलाइट तस्वीरों, नदी के आंकड़ों और भूकंपीय रिकॉर्ड से आगे के खतरे का आकलन कर रहे हैं.