10 दिन तक मौत से जंग... फिर रेस्क्यू टीम ने खोला रास्ता, नेपाल से आई राहत की खबर

नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के 10 दिन बाद शनिवार को राहत वाली खबर सामने आई है. दरअसल, अपर त्रिशूली-1 हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की सुरंग से एक विदेशी नागरिक को जिंदा बचाया गया. नेपाल सेना ने इसका वीडियो भी शेयर किया, जिसमें एक व्यक्ति को सुरंग से बाहर निकालकर हेलिकॉप्टर तक ले जाता देखा गया. इस दौरान, नुवाकोट जिले के विदुर के बेट्रावती-10 इलाके में नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल की टीम ने एक महिला को भी सुरक्षित बाहर निकाला.
यह पहली बार नहीं है, जब नेपाल में तबाही के बीच किसी को जिंदा बचाया गया हो. इससे पहले शुक्रवार (4 सिंतबर) को त्रिशूली-3A हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की सुरंग से 2 लोगों को जिंदा निकाला गया था. काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, इन दोनों की पहचान मैकेनिकल फोरमैन संजय साह और मैकेनिकल सुपरवाइजर कबीर महर्जन के रूप में हुई. नुवाकोट में बनाए गए अस्थायी फील्ड अस्पताल में DNA टेस्ट के लिए सैंपल कलेक्शन सेंटर भी चलाया जा रहा है, ताकि लापता लोगों की पहचान में मदद मिल सके.
बता दें नेपाल में बाढ़ ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है और 1300 से ज्यादा लोगों के मौत की खबर है. नेपाल सेना और अंतरराष्ट्रीय टीमें लगातार Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) ऑपरेशन चला रही हैं. नुवाकोट में सेना की इंजीनियरिंग यूनिट Swollen Tadi River पर रस्सी का पुल बना रही है, ताकि सड़क संपर्क टूट चुके इलाकों तक पहुंच बनाई जा सके. इसके अलावा, नेपाल सेना ने नुवाकोट और रसुवा में करीब 20 हेलिकॉप्टर लगाए हैं.
मिति २०८३ भदौ २० गते नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको संयुक्त टोलीले जिल्ला नुवाकोट विदुर १० वेत्रावतीबाट १ जना महिलालाई सकुशल उद्धार गरेको छ । pic.twitter.com/7St1H9bknq
— Nepal Police (@NepalPoliceHQ) September 5, 2026
इस मुश्किल वक्त में भारत लगातार नेपाल की मदद कर रहा है. रसुवा के चिलिमे टनल में भारतीय रेस्क्यू टीम ने नेपाल सेना के साथ मिलकर काम किया. टीम ने सुरंग में जमा पानी निकाला और शाफ्ट को और गहराई तक खोदने का काम किया, ताकि वहां फंसे लोगों को बाहर निकाला जा सके. नेपाल में भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने भी कहा कि भारत मौके पर तकनीकी विशेषज्ञता के साथ-साथ आसपास के प्रभावित लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें