EnglishHindi

10 दिन तक मौत से जंग... फिर रेस्क्यू टीम ने खोला रास्ता, नेपाल से आई राहत की खबर

नेपाल में भोटेकोशी फ्लैश फ्लड के 10 दिन बाद अपर त्रिशूली-1 की सुरंग से विदेशी नागरिक समेत 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया. आइए जानते हैं नेपाल में रेस्क्यू के लिए क्या-क्या इंतजाम है और भारत के योगदान के बारे में...

Written by: Gargi Santosh
Published: September 5, 2026, 4:16 PM IST
10 दिन तक मौत से जंग... फिर रेस्क्यू टीम ने खोला रास्ता, नेपाल से आई राहत की खबर
नेपाल में बाढ़ ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है और 1300 से ज्यादा लोगों के मौत की खबर है. (Photo from Nepal Police)
  • नेपाल बाढ़ के 10 दिन बाद सुरंग से एक विदेशी नागरिक को जिंदा निकाला गया
  • नुवाकोट में भी एक महिला को नेपाल पुलिस ने सुरक्षित बचाया
  • इससे पहले त्रिशूली-3A प्रोजेक्ट की सुरंग से 2 लोगों को जिंदा निकाला गया था
  • नेपाल में बाढ़ से अब तक 1,344 लोगों की मौत हो चुकी है

नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के 10 दिन बाद शनिवार को राहत वाली खबर सामने आई है. दरअसल, अपर त्रिशूली-1 हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की सुरंग से एक विदेशी नागरिक को जिंदा बचाया गया. नेपाल सेना ने इसका वीडियो भी शेयर किया, जिसमें एक व्यक्ति को सुरंग से बाहर निकालकर हेलिकॉप्टर तक ले जाता देखा गया. इस दौरान, नुवाकोट जिले के विदुर के बेट्रावती-10 इलाके में नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल की टीम ने एक महिला को भी सुरक्षित बाहर निकाला.

शुक्रवार को 2 लोगों को सुरंग से जिंदा बचाया गया

यह पहली बार नहीं है, जब नेपाल में तबाही के बीच किसी को जिंदा बचाया गया हो. इससे पहले शुक्रवार (4 सिंतबर) को त्रिशूली-3A हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की सुरंग से 2 लोगों को जिंदा निकाला गया था. काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, इन दोनों की पहचान मैकेनिकल फोरमैन संजय साह और मैकेनिकल सुपरवाइजर कबीर महर्जन के रूप में हुई. नुवाकोट में बनाए गए अस्थायी फील्ड अस्पताल में DNA टेस्ट के लिए सैंपल कलेक्शन सेंटर भी चलाया जा रहा है, ताकि लापता लोगों की पहचान में मदद मिल सके.

और पढ़ें: नेपाल बाढ़ में 275 भारतीय अब भी लापता, 166 को बचाया...विदेश मंत्रालय ने दिया अपडेट

20 हेलिकॉप्टर, रस्सी का पुल और रेस्क्यू

बता दें नेपाल में बाढ़ ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है और 1300 से ज्यादा लोगों के मौत की खबर है. नेपाल सेना और अंतरराष्ट्रीय टीमें लगातार Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) ऑपरेशन चला रही हैं. नुवाकोट में सेना की इंजीनियरिंग यूनिट Swollen Tadi River पर रस्सी का पुल बना रही है, ताकि सड़क संपर्क टूट चुके इलाकों तक पहुंच बनाई जा सके. इसके अलावा, नेपाल सेना ने नुवाकोट और रसुवा में करीब 20 हेलिकॉप्टर लगाए हैं.

भारत भी बना नेपाल की उम्मीद

इस मुश्किल वक्त में भारत लगातार नेपाल की मदद कर रहा है. रसुवा के चिलिमे टनल में भारतीय रेस्क्यू टीम ने नेपाल सेना के साथ मिलकर काम किया. टीम ने सुरंग में जमा पानी निकाला और शाफ्ट को और गहराई तक खोदने का काम किया, ताकि वहां फंसे लोगों को बाहर निकाला जा सके. नेपाल में भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने भी कहा कि भारत मौके पर तकनीकी विशेषज्ञता के साथ-साथ आसपास के प्रभावित लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.