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उसेन बोल्ट की रफ्तार से भी दोगुना तेज था नेपाल का सैलाब, चीन की रिसर्च में होश उड़ाने वाला खुलासा

नेपाल त्रासदी को एक सप्ताह से ज्यादा समय हो गया है और यहां अभी तक शवों के मिलने का सिलसिला जारी है. एक रिसर्च में सामने आया है कि यहां रफ्तार के सौदागर उसेन बोल्ट की स्पीड से दौड़कर भी अपनी जान बचाना मुश्किल था.

Written by: Arun Kumar
Updated: September 2, 2026, 12:51 PM IST
Nepal Flood Report
नेपाल की त्रासदी पर रिसर्च पेपर @ANI
  • वैज्ञानिकों ने बताया किस गति से आया था भीषण बाढ़ का पानी
  • बाढ़ को आए एक सप्ताह बीत चुका अब तक 1127 लोगों की मौत
  • उसेन बोल्ट की रफ्तार से भी दोगुना तेज थी बाढ़ की रफ्तार
  • वीडियोज और डेटा के बारीक अध्ययन से वैज्ञानिकों ने निकाली स्पीड

बीते बुधवार (26 अगस्त 2026) की सुबह ग्लेशियर फटने के चलते नेपाल की भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ अपने साथ सब कुछ बहाकर ले गई. अचानक आई इस बाढ़ के सामने लोग बेबस नजर आए उन्होंने बस विकारल रूप धारण किए इस नदी को देखा हो देखते ही देखते वह किसी राक्षस की तरह उन्हें निगलती चली गई. पानी और मलबे का सैलाब यहां मौत बनकर तेजी से दौड़ता हुआ सब कुछ लील रहा था.

नेपाल त्रासदी- अब तक 1127 की मौत

आज इस बाढ़ को आए 8वां दिन है और अब तक 1127 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि साढ़े 4 हजार से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं. इस बीच वैज्ञानिकों ने इस बाढ़ की स्पीड का अनुमान लगाने की कोशिश की है. रिसर्च बताती है कि इस बाढ़ उसेन बोल्ट की रफ्तार से भी डेढ़-दो गुना तेज थी.

और पढ़ें: Nepal Flood: उत्तर प्रदेश की गंडक नदी में मिले 5 नेपाली नागरिकों के शव, बॉर्डर पर नेपाल पुलिस को सौंपे गए

भूविज्ञान एजेंसिया रिसर्स में जुटीं

चीन के मीडिया ग्रुप साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में प्रकाशित हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक, चाइनीज अकैडमी ऑफ साइंसेज (CAS) के हवाले से इस फ्लड की स्पीड का अनुमान लगाया गया है. CAS के अलावा दुनिया भर की कई भूविज्ञान से जुड़ी एजेंसिया सैटेलाइट से प्राप्त तस्वीरों के आधार पर इस ग्लेशियर के टूटने के कारणों का पता लगाने का अध्ययन कर रहे हैं.

फुटेज के आधार पर अध्ययन

CAS ने इस सैलाब की गति का अनुमान लगाने के लिए डिजिटल मॉडल और प्राप्त वीडियो के आधार पर उसका फ्रेम दर फ्रेम एनालिसिस कर यह अनुमान लगाया है. दरअसल भोटेकोशी नदी पर आया यह सैलाब नेपाल-तिब्बत बॉर्डर पर बने ग्यिरोंग पोर्ट के चेकप्वॉइंट पर मौजूद सीसीटीवी कैमरों से प्राप्त फुटेज के आधार पर तय किया गया है.

उसेन बोल्ट की रफ्तार से दोगुनी तेज

इसके मुताबिक, जब इस सैलाब ने इस चेकप्वॉइंट को टक्कर मारी तो उसकी रफ्तार 19 मीटर प्रति सेकंड यानी 68.4 किलोमीटर प्रति घंटा (करीब 70 km/h) की रफ्तार थी. सैलाब की इस रफ्तार की तुलना अगर हम दुनिया के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट के वर्ल्ड रिकॉर्ड से करें तो यह बोल्ट की रफ्तार से करीब-करीब दोगुनी बैठती है. यह बाढ़ प्रति 10 सेकंड करीब 200 मीटर (190m) का फासला तय कर रही थी. ऐसे में इससे बचने का रास्ता किसी के पास नहीं था.

बाढ़ पर हावी था मलबा

बाढ़ से वही लोग सुरक्षित बच पाए जो इसकी रेंज से दूर थे और वे ऊंचाई वाले हिस्सों की ओर कूच कर गए. CAS इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन हजार्ड्स एंड एनवायरनमेंट की टीम ने अपनी इस रिपोर्ट में लिखा, ‘इस आपदा में हिमस्खलन से मलबे के बहाव और फिर मडस्लाइड और आखिर में बाढ़ में लगातार बदलाव हुआ.’

50km बाद भी कम नहीं हुई रफ्तार

इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है बाढ़ के इस पानी को ग्यिरोंग पोर्ट (चेकप्वॉइंट) से नेपाल के त्रिशूली नदी पर बने पुल तक पहुंचा तो इसकी दूरी करीब 52 किलोमीटर है. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस पानी को वहां तक पहुंचने में करीब 45 से 75 मिनट का समय लगा. इस पानी की सतह की रफ्तार 11.7 मीटर प्रति सेकंड करीब 42.12 किलोमीटर प्रतिघंटा (42 km/h) बताई जा रही है.

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Arun Kumar

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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