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नेपाल की बाढ़ तो शुरुआत है...खतरे में 1.5 करोड़ लोग और 10 देश, क्या भारत भी इसमें शामिल?

Nepal Floods: वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के उन ग्लेशियरों का मैप तैयार किया है जिन पर नेपाल जैसी ही आपदा का खतरा हो सकता है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: August 29, 2026, 11:00 AM IST
नेपाल की बाढ़ तो शुरुआत है...खतरे में 1.5 करोड़ लोग और 10 देश, क्या भारत भी इसमें शामिल?
इन 1.5 करोड़ लोगों में से आधे से ज़्यादा लोग सिर्फ़ चार देशों में रहते हैं: भारत, पाकिस्तान, पेरू और चीन. (photo credit, AI)

Nepal Floods: नेपाल-तिब्बत बॉर्डर पर आए भयानक अचानक बाढ़ में सैकड़ों लोग मारे गए हैं और 1500 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं. हालांकि, असल वजह का पता लगाने में महीनों की रिसर्च लग सकती है, लेकिन एक्सपर्ट्स पहले ही चेतावनी दे रहे हैं कि यह कोई एक बार होने वाली घटना नहीं है. वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के उन ग्लेशियरों का मैप तैयार किया है जिन पर ऐसी ही आपदा का खतरा हो सकता है.

1.5 करोड़ लोग खतरनाक जोन में

डेली मेल की रिपोर्ट्स के मुताबिक, लीड्स यूनिवर्सिटी में ग्लेशियल बाढ़ के एक्सपर्ट डॉ. जोनाथन कैरिविक ने बताया कि क्लाइमेट चेंज पहाड़ों को गर्म कर रहा है, जिससे पर्माफ्रॉस्ट और ग्लेशियर पिघल रहे हैं. रिसर्चर्स का अनुमान है कि दुनिया भर में 1.5 करोड़ लोग खतरनाक इलाकों में रह रहे हैं.

और पढ़ें: Nepal Flash Floods: 'ऐसा लगा भूकंप आया और फिर...', हादसे का मंजर बयां करते अब भी कांप रही लोगों की जुबां

(photo credit, AI)

 

एशिया से लेकर उत्तरी अमेरिका तक का इलाका

एशिया में हिमालय, काराकोरम, हिंदू कुश और आस-पास की पर्वतमालाएं सबसे ज्यादा खतरे में हैं, लेकिन अमेरिका और कनाडा में रहने वाले लोग भी खतरे में हैं. डॉ. कैरिविक ने चेतावनी दी, उत्तरी अमेरिका में भी वैसी ही स्थिति हो सकती है जैसी आज हम नेपाल में देख रहे हैं.

क्यों एशिया के हाई माउंटेन डेंजर जोन में

‘हाई माउंटेन एशिया’ (ऊंचे पहाड़ी एशियाई इलाके) सबसे ज़्यादा ख़तरे वाला इलाका है क्योंकि यहां तेज़ी से गर्मी बढ़ रही है. यहां ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं, पिघले पानी से बनी झीलें बढ़ रही हैं और दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे और खड़े पहाड़ भी यहीं हैं.

किन 10 देशों पर ज्यादा खतरा ग्लेशियर झील फटने का

चीन, पाकिस्तान, पेरू, कनाडा, भारत, अमेरिका, चिली, इटली, नेपाल और कोलंबिया. 

‘अंटार्कटिक ग्लेशियर्स’ रिसर्च ग्रुप के अनुसार, जिसमें लगभग 50 प्रमुख विशेषज्ञ शामिल हैं, नेपाल आपदा के शुरुआती विश्लेषण से पता चलता है कि बाढ़ से ठीक पहले ज़मीन खिसकने (लैंडस्लाइड) और ग्लेशियर के ढहने की घटना हुई थी. डॉ. कैरिविक कहते हैं कि ‘नेपाल की यह घटना चट्टान के बड़े हिस्से के टूटने (रॉक फेलियर) जैसी लगती है, जो अपने साथ ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा भी ले गई.

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Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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