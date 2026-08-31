EnglishHindi
LIVE

Nepal Floods Live Update: 9,500 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू, 180 भारतीय बचाए गए; 676 मौतें, 2,426 अब भी लापता

Nepal Floods Live Update: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान तेज है. अब तक 9,500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, जिनमें 180 भारतीय शामिल हैं. सुरंग में फंसे लोगों की तलाश जारी है और कई इलाकों में संपर्क बहाल किया जा रहा है.

Written by: Tanuja Joshi
Published: August 31, 2026, 8:01 AM IST
Nepal Floods Live Update: 9,500 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू, 180 भारतीय बचाए गए; 676 मौतें, 2,426 अब भी लापता

Nepal Floods Live Update: नेपाल में भीषण फ्लैश फ्लड के बाद राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है. बाढ़ से मरने वालों की संख्या 676 पहुंच गई है, जबकि 2,426 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं. त्रिशूली-3A हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की सुरंग में कई लोगों के फंसे होने की आशंका के चलते यहां विशेष रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी विशेषज्ञ टीम भी नेपाल पहुंच चुकी है. खराब मौसम और बारिश के कारण हेलिकॉप्टर अभियान प्रभावित हो रहा है. नेपाल सरकार ने सुरंग से रेस्क्यू, सड़क संपर्क बहाल करने, शवों की पहचान और संरक्षण के लिए तकनीकी सहायता मांगी है. भारत और चीन से बैली ब्रिज की मदद भी मांगी गई है.

भारत की ओर से भी राहत और बचाव अभियान जारी है. अब तक 84 भारतीय नागरिकों को नेपाल से सुरक्षित निकाला गया है, जबकि करीब 320 भारतीयों के अब भी लापता या संपर्क से बाहर होने की जानकारी है. महाराष्ट्र के 106 पर्यटकों की भी घर वापसी हो चुकी है. नेपाल का सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका रसुवा है, जहां इमारतें तबाह हुई हैं, वाहन मलबे में दब गए और चीन सीमा के प्रमुख मार्ग का एक हिस्सा बह गया. इस बीच रेस्क्यू टीम 5 साल की बच्ची इशारा के पिता की तलाश कर रही है, जिसे बाढ़ के पानी से बचाया गया था. बच्ची अपनी मां से बिछड़कर जाल में फंस गई थी और बाद में अस्पताल पहुंचाई गई. नेपाल ने राहत कार्यों में भारत की मदद के लिए आभार जताया है, जबकि बाढ़ से तबाह सड़क, पुल और हाइड्रोपावर परियोजनाओं को दोबारा खड़ा करने में अरबों डॉलर की जरूरत पड़ने का अनुमान है. यहां आपको नेपाल बाढ़ से जुड़े हर अपडेट मिलेंगे.

और पढ़ें: नेपाल की बाढ़ पर घिरा चीन! तबाही के वीडियो डिलीट करने का आरोप, आखिर क्या छिपा रहा ड्रैगन?

Follow updates here:

  • Aug 31, 2026 8:39 AM IST

    नेपाल में हाइड्रोपावर टनल में फंसे सैकड़ों लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम तेजी से काम कर रही है. 30 अगस्त को नेपाल में रेस्क्यू टीम उन सैकड़ों मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी रही, जिनके बारे में आशंका है कि वो टनल के अंदर फंसे हुए हैं. भारी बाढ़ की वजह से कई हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स में पानी भर गया था. रेस्क्यू ऑपरेशन पांच हाइड्रोपावर साइट्स पर केंद्रित है, जिसमें अपर त्रिशूली कॉम्प्लेक्स भी शामिल है. अधिकारियों का कहना है कि उन्हें जानकारी मिली है कि एक टनल के अंदर लगभग 350 लोग फंसे हो सकते हैं.

  • Aug 31, 2026 8:01 AM IST
    5 साल की बच्ची के पिता की तलाश जारी
    नेपाल में बचावकर्मी एक पांच साल की बच्ची के पिता की तलाश कर रहे हैं. इस बच्ची को इस हफ़्ते की शुरुआत में रसुवा के खालते इलाके में बाढ़ के पानी से बचाया गया था, जहां वो अपने परिवार से बिछड़ गई थी. स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, बाढ़ के पानी में बहते समय अपनी मां का हाथ छूटने के बाद इशरा एक जाल में फंस गई थी. बाद में उसे बचा लिया गया और बच्चों के अस्पताल ले जाया गया.
  • Aug 31, 2026 8:01 AM IST
    इमारतें तबाह, सड़क बह गई
    नेपाल का रसुवा जिला भयानक अचानक आई बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ है. यहां इमारतें तबाह हो गई हैं, गाड़ियां कीचड़ में दब गई हैं और चीन बॉर्डर पोर्ट तक जाने वाली एक मुख्य सड़क बह गई है. बाद में इस रास्ते का लगभग 150 मीटर हिस्सा फिर से खोल दिया गया है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.