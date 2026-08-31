चारों तरफ सैलाब और कीचड़, फिर मौत के मुंह से 21 लोगों की जिंदगी खींच लाई साड़ी

मिलनाडु के 21 तीर्थयात्री नेपाल के तिमुरे इलाके के पास से गुजर रहे थे. तभी अचानक तेज पानी और मलबे का सैलाब आ गया. उनकी गाड़ी भी पानी और मलबे की चपेट में आने से बाल-बाल बची.

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तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (photo/AI)

नेपाल में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन के बीच तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों की जान उस समय मुश्किल में पड़ गई, जब वे कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान बाढ़ की चपेट में आ गए. चारों तरफ पानी, कीचड़ और मलबा था. ऐसे में एक महिला की साड़ी इन लोगों के लिए जिंदगी की डोर बन गई. घटना 26 अगस्त की बताई जा रही है. तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्री नेपाल के तिमुरे इलाके के पास से गुजर रहे थे. तभी अचानक तेज पानी और मलबे का सैलाब आ गया. उनकी गाड़ी भी पानी और मलबे की चपेट में आने से बाल-बाल बची. खतरा देखते ही सभी लोग गाड़ी से बाहर निकले और ऊंची जगह की तरफ भागने लगे.

कीचड़ भरी ढलान पर फंस गईं महिलाएं

सैलाब से बचने के लिए यात्रियों ने पहाड़ की एक ऊंची ढलान पर चढ़ने की कोशिश की. लेकिन बारिश और पानी की वजह से रास्ता पूरी तरह कीचड़ से भर गया था. ढलान इतनी फिसलन भरी थी कि कई महिलाएं ऊपर नहीं चढ़ पा रही थीं. नीचे तेज पानी और मलबे का खतरा था, जबकि ऊपर पहुंचना भी आसान नहीं था. इसी दौरान यात्री रत्नकुमार और उनकी पत्नी पूंगुजली सुरक्षित ऊंची जगह पर पहुंच गए. उन्होंने देखा कि कुछ महिलाएं नीचे फंसी हुई हैं. महिलाओं को ऊपर खींचने के लिए पूंगुजली ने अपनी साड़ी उतारी और उसे नीचे की तरफ लटका दिया. साड़ी को एक मजबूत सहारे के तौर पर इस्तेमाल किया गया. फंसे हुए लोगों ने साड़ी और वहां मौजूद धातु की केबल को पकड़ लिया और धीरे-धीरे उन्हें ऊपर खींचकर सुरक्षित जगह पहुंचाया गया.

करीब दो दिन तक मुश्किल हालात में रहे यात्री

बाढ़ की वजह से ये यात्री करीब दो दिन तक बेहद मुश्किल हालात में रहे. उनके पास खाने-पीने का सामान भी सीमित था. स्थानीय लोगों ने उन्हें पानी और थोड़ा राशन उपलब्ध कराया. इस दौरान वे अधिकारियों के संपर्क में भी बने रहे. बाद में भारतीय दूतावास, नेपाल आर्मी और तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों ने मिलकर यात्रियों को सुरक्षित निकालने की कोशिश शुरू की. रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और उन्हें भारत वापस लाने की व्यवस्था की गई. नेपाल में आई इस बाढ़ ने कई इलाकों में भारी तबाही मचाई. लेकिन 21 तीर्थयात्रियों के लिए एक साधारण सी साड़ी उस मुश्किल वक्त में जिंदगी बचाने का बड़ा सहारा बन गई.