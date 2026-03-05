  • Hindi
नेपाल में नई सरकार के लिए आज मतदान, कौन हैं प्रमुख दावेदार, क्या हैं बड़े मुद्दे? जानिए सबकुछ

नेपाल में आज देश की राजनीति के लिए एक ऐतिहासिक दिन है. पिछले साल हुए प्रदर्शन के बाद यह पहला अवसर है जब 1.89 करोड़ मतदाता अपने भविष्य का फैसला करेंगे.

Image- X/@nepalnewsdotcom

Nepal Elections 2026: नेपाल की राजनीति आज एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है. आज हो रहे आम चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं, बल्कि उस यूथ मूवमेंट का परिणाम हैं जिसने पिछले साल पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था. लगभग 1.89 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर नेपाल की प्रतिनिधि सभा के 275 सदस्यों का चुनाव करेंगे.

इस बार का चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प है. कुल 275 सीटों में से 165 सीटों पर सीधा मुकाबला है, जिसके लिए 3,406 उम्मीदवार मैदान में हैं. वहीं, बाकी बची 110 सीटें समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के जरिए भरी जाएंगी, जिसमें 3,135 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है. आज शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी.

क्यों खास हैं ये चुनाव?

इन चुनावों की नींव पिछले साल सितंबर में पड़े उस राजनीतिक भूचाल में छिपी है, जब नेपाल की जेन-जी यानी युवा पीढ़ी सड़कों पर उतर आई थी. 8 और 9 सितंबर को हुए उन दो दिवसीय प्रदर्शनों ने नेपाल के राजनीतिक इतिहास को बदल दिया. युवाओं की मांग साफ थी कुनबापरस्ती का अंत हो, भ्रष्टाचार पर लगाम लगे और नेतृत्व में पीढ़ीगत बदलाव हो.

इस जन-आंदोलन का दबाव इतना बढ़ा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा. उनकी सरकार, जिसे नेपाली कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था और संसद में दो-तिहाई बहुमत हासिल था, युवाओं के आक्रोश के आगे टिक नहीं सकी. इसके बाद राष्ट्रपति ने प्रतिनिधि सभा को भंग कर सुशीला कार्की को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया था.

मुख्य दल कौन-कौन से?

इस बार के चुनावों में पारंपरिक बनाम आधुनिक राजनीति का सीधा टकराव देखने को मिल रहा है. प्रमुख पार्टियां युवाओं को रिझाने के लिए नए वादे कर रही हैं.

राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP)- रवि लामिछाने और बालेंद्र शाह (बालेन) के नेतृत्व में यह पार्टी खुद को युवाओं की असली आवाज के रूप में पेश कर रही है.

नेपाली कांग्रेस- गगन थापा के नेतृत्व में यह पुरानी पार्टी अब एक नए और ऊर्जावान स्वरूप में खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रही है.

पारंपरिक दल, उभरती ताकतें

के.पी. शर्मा ओली की CPN-UML और पुष्प कमल दहल प्रचंड की पार्टी अभी भी अपने पुराने कैडर और बुजुर्ग मतदाताओं के भरोसे मैदान में हैं. कुलमान घिसिंग की उज्यालो नेपाल पार्टी और हर्क सम्पांग की श्रम शक्ति पार्टी जैसे छोटे दल भी कुछ क्षेत्रों में अपनी मजबूत पकड़ बना रहे हैं.

प्रधानमंत्री पद के चेहरे

नेपाल के सामने इस समय नेतृत्व के तीन अलग-अलग विकल्प हैं. मात्र 35 वर्ष की उम्र में काठमांडू के पूर्व मेयर बालेन युवाओं के सबसे बड़े पोस्टर बॉय बनकर उभरे हैं. वहीं नेपाली कांग्रेस के 49 वर्षीय गगन थापा अनुभव और युवा जोश के बीच एक सेतु की तरह देखे जा रहे हैं.

75 वर्षीय दिग्गज नेता के.पी. शर्मा ओली अभी भी पारंपरिक राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी बने हुए हैं. यह चुनाव तय करेगा कि नेपाल की कमान पुराने अनुभवी हाथों में रहेगी या देश के युवा बदलाव के अपने सपने को हकीकत में बदल पाएंगे.

नतीजे कब आएंगे?

मतदान समाप्त होने के बाद मतगणना शुरू होगी. हालांकि पूर्ण नतीजे आने में कुछ दिन लग सकते हैं, लेकिन शुरुआती रुझान आज देर रात या कल से मिलने शुरू हो जाएंगे. बहरहाल, दुनिया भर की नजरें इस हिमालयी राष्ट्र पर टिकी हैं, क्योंकि यहां का फैसला दक्षिण एशिया की भू-राजनीति पर भी गहरा असर डालेगा.

