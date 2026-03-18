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आसमान छूने से पहले ही बेकाबू हुआ हेलिकॉप्टर, देखते ही देखते जमीन पर आ गिरा; देखें Video

Nepal News: नेपाल में एक हेलिकॉप्टर तेज हवाओं के कारण हादसे का शिकार हो गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Published date india.com Published: March 18, 2026 10:38 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
आसमान छूने से पहले ही बेकाबू हुआ हेलिकॉप्टर, देखते ही देखते जमीन पर आ गिरा; देखें Video

Nepal News: काठमांडू से खोतांग जा रहा एक हेलिकॉप्टर बुधवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया. यह हादसा तब हुआ जब हेलिकॉप्टर खेत में लैंड करने की कोशिश कर रहा था. एयर डायनेस्टी कंपनी का यह चॉपर बालाबेसी इलाके में अचानक पलट गया. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में सभी यात्री सुरक्षित बच गए, केवल एक व्यक्ति को पैर में हल्की चोट आई.

लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हेलिकॉप्टर पहाड़ी इलाके में उतरने की कोशिश कर रहा था. तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गया. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि हेलिकॉप्टर पहले झुकता है, फिर घूमते हुए गिरता है और उसका पिछला हिस्सा पहाड़ से टकरा जाता है. हादसा इतना तेज था कि हेलिकॉप्टर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और मलबे में बदल गया.

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वीडियो में दिखा डरावना मंजर

इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही हेलिकॉप्टर जमीन के करीब पहुंचता है, वह अचानक नियंत्रण खो देता है. कुछ ही सेकंड में वह पलट जाता है और लोग मौके पर दौड़कर यात्रियों को बाहर निकालते हैं. यह पूरा दृश्य काफी डरावना था, लेकिन समय रहते बचाव कार्य शुरू होने से बड़ा हादसा टल गया.

देखें वीडियो:

हादसे की वजह क्या रही?

शुरुआती जांच में सामने आया है कि तेज हवा या लैंडिंग के समय उड़ने वाली धूल इस हादसे की वजह हो सकती है. नेपाल सिविल एविएशन अथॉरिटी के अनुसार, हेलिकॉप्टर में एक शव भी ले जाया जा रहा था. अधिकारियों ने बताया कि घायल यात्री को तुरंत दूसरे हेलिकॉप्टर से काठमांडू भेजा गया, जबकि बाकी सभी यात्री और क्रू सदस्य पूरी तरह सुरक्षित हैं.

जांच और राहत कार्य जारी

जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है. हादसे के बाद तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया था. हेलिकॉप्टर में कुल पांच यात्री सवार थे. कंपनी ने भी बयान जारी कर कहा कि पायलट और बाकी यात्री सुरक्षित हैं. फिलहाल इस दुर्घटना की विस्तृत जांच की जा रही है, ताकि सही कारण का पता लगाया जा सके और भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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