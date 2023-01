Nepal Plane Crash: यति एयरलाइंस विमान हादसा में मृतकों की संख्या 68 हुई, मंत्री सिंधिया ने जताया दुख

Nepal Plane Crash update, काठमांडू : नेपाल के पोखरा में रविवार को एयरपोर्ट (Pokhara airport in Nepal) पर उतरने के दौरान 5 भारतीयों समेत 72 लोगों को लेकर जा रहा एक नेपाली यात्री विमान रविवार को नदी घाटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे कम से कम 68 लोगों की मौत हो गई.दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नेपाल विमान दुर्घटना में मारे गए 68 लोगों की मौत पर दुख जताया है.

एक बचाव अधिकारी ने यह जानकारी दी. नेपाल के नागर विमानन प्राधिकरण (सीएएएन) के अनुसार यति एयरलाइंस के 9एन-एएनसी एटीआर-72 विमान (Yeti Airlines 9N-ANC ATR-72 aircraft) ने काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से पूर्वाह्न 10:33 बजे उड़ान भरी. पोखरा एयरपोर्ट पर उतरते वक्त विमान पुराने एयरपोर्ट और नए एयरपोर्ट के बीच सेती नदी के तट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया.

